DAX vorbörslich im Plus – Entspannung beim Ölpreis hebt die Märkte

Die Anleger hoffen auf eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA und Iran. Gleichzeitig gibt es Hinweise auf eine mögliche Normalisierung der Ölströme aus Saudi-Arabien. Berichten zufolge wurde die East-West-Pipeline wieder hochgefahren, was die Sorge vor einer längerfristigen Angebotsknappheit am Ölmarkt reduziert.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit Gewinnen starten. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn taxiert der Broker IG den DAX rund 94 Punkte oder 0,4 Prozent höher bei 25.693 Punkten. Rückenwind kommt vor allem vom weiteren Rückgang der Ölpreise. Brent rutscht erneut unter die Marke von 100 US-Dollar je Barrel, nachdem sich die Sorgen über massive Lieferausfälle im Nahen Osten zuletzt etwas abgeschwächt haben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bei den deutschen Einzelwerten steht Wacker Chemie im Fokus. Der Spezialchemiekonzern hat seine Beteiligung am Halbleiter-Waferhersteller Siltronic erneut reduziert. Wacker platzierte 2,2 Millionen Siltronic-Aktien beziehungsweise rund 6,7 Prozent des Grundkapitals bei institutionellen Investoren. Der Verkaufspreis lag bei 77,25 Euro je Aktie, wodurch Wacker ein Bruttoerlös von rund 171 Millionen Euro zufließt. Die Beteiligung sinkt damit von rund 21,7 Prozent auf etwa 15 Prozent.

Wall Street nahe Rekordständen

Die US-Börsen lieferten am Dienstag gemischte Signale. Während der Nasdaq Composite dank der anhaltenden KI-Euphorie erneut in Richtung Rekordhoch lief, blieben der S&P 500 und der Dow Jones verhaltener. Besonders Technologiewerte profitierten von der Fantasie rund um neue KI-Anwendungen.

Für Rückenwind sorgte unter anderem die Begeisterung rund um Meta und dessen KI-Angebote. Gleichzeitig belasteten schwächere Bankaktien den breiteren Markt. Die Hoffnung auf sinkende Ölpreise und niedrigere Anleiherenditen bleibt jedoch ein wichtiger Unterstützungsfaktor für Aktien.

Asien setzt Tech-Rallye fort

Auch die asiatischen Märkte tendierten am Mittwoch überwiegend freundlich. Vor allem Technologieaktien profitierten von der anhaltenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur und Anwendungen. Die asiatischen Börsen steuern auf den sechsten Handelstag in Folge mit Gewinnen zu.

In China stehen zudem die Beziehungen zu den USA im Fokus. Die Märkte richten ihren Blick auf mögliche Fortschritte bei Handels- und Technologiethemen zwischen Washington und Peking.

Ölpreis fällt weiter – Inflationsdruck nimmt ab

Der Ölmarkt bleibt der wichtigste Treiber für die Stimmung. Brent notiert inzwischen wieder unter 100 US-Dollar je Barrel, die US-Sorte WTI fällt unter die Marke von 90 US-Dollar. Der Rückgang nimmt den Märkten etwas Inflationssorgen, da höhere Energiepreise zuletzt als Risiko für die Geldpolitik der Notenbanken gesehen wurden.

Auch die Renditen an den Anleihemärkten gaben zuletzt nach. Die zehnjährige US-Staatsanleihe rentiert weiterhin knapp unter fünf Prozent, auch zehnjährige Bunds rentierten mit 3,44 Prozent etwas niedriger.



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Gold bleibt gefragt

Der Goldpreis profitiert weiterhin von geopolitischen Risiken und der Suche nach Sicherheit. Gleichzeitig wirkt der Rückgang der Ölpreise etwas dämpfend auf die Inflationsängste. In den vergangenen Tagen hatte Gold von einem schwächeren US-Dollar und sinkenden Renditen profitiert.

Euro sinkt – Bitcoin unter Druck

Der Euro zeigt sich am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar bei 1,1426 etwas schwächer. Die Gemeinschaftswährung bleibt vor allem abhängig von der Entwicklung der US-Renditen und den Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve.

Bitcoin befindet sich nach den jüngsten Schwankungen weiterhin in einer volatilen Phase. Die Kryptowährung bleibt empfindlich gegenüber Änderungen bei Liquidität, Zinsen und der Risikobereitschaft der Anleger. Zuletzt wurde Bitcoin bei rund 86.790 US-Dollar 0,5 Prozent höher gehandelt.

Fazit für den Börsenstart: Der DAX startet voraussichtlich freundlich in den Handel. Entscheidend bleiben heute die Entwicklung der Ölpreise, neue Signale aus dem Nahost-Konflikt sowie die Frage, ob die KI-Rallye an den internationalen Börsen weiter trägt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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