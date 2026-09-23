Tocvan erweitert El Mezquite; Bohrung liefert 106,8 m mit 0,5 g/t Au

Hermosillo, Mexiko / 23. September 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das „Unternehmen“ oder „Tocvan“) (CSE: TOC) (OTCQB: TCVNF) (WKN: TV3/A2PE64) freut sich, neue Bohrergebnisse aus dem El-Mezquite-Trend auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Gran Pilar in Sonora, Mexiko, bekannt zu geben.

Die Bohrung JES-26-175, die etwa 130 Meter nördlich der Entdeckungsbohrung JES-26-155 (215 m mit 0,6 g/t Au) angesetzt wurde, lieferte einen mächtigen, oberflächennahen Gold-Silber-Abschnitt von 106,8 Metern mit einem Gehalt von 0,50 g/t Au und 3,5 g/t Ag innerhalb eines wesentlich mächtigeren Abschnitts von 271,5 Metern mit einem Gehalt von 0,3 g/t Au und 2,4 g/t Ag ab 1,5 Meter Bohrtiefe. Zu den internen Zonen mit höheren Gehalten gehören 16,8 m mit 1,0 g/t Au sowie 3,1 m mit 1,1 g/t Au und 23,4 g/t Ag.

Das Ergebnis erweitert die durchgehende Mineralisierung nördlich der Entdeckungsbohrung vom 6. August 2026 (JES-26-155: 215,0 m mit 0,6 g/t Au ab 36,6 m) und knüpft an die Bestätigungsbohrung JES-26-172 vom 16. September an (81,1 m mit 0,5 g/t Au ab 13,5 m, einschließlich 47,7 m mit 0,8 g/t Au sowie 2,8 m mit 8,4 g/t Au und 54 g/t Ag). El Mezquite kann jetzt über etwa 1.400 Meter verfolgt werden und liegt 1,6–1,9 km östlich der Main Zone und der genehmigten 50.000-Tonnen-Haufenlaugungspilotanlage, die über eine bestehende Zufahrtsstraße verfügt.

Die Bohrung JES-26-175 ist nach der Entdeckungsbohrung JES-26-155 und der Bestätigungsbohrung JES-26-172 der dritte bedeutende Abschnitt entlang des El-Mezquite-Korridors.

Chris Gordon, CEO, erklärte: „Drei bedeutende Bohrungen definieren nun El Mezquite: 215 Meter mit 0,6 g/t Gold in der Entdeckungsbohrung, 81 Meter, beginnend nahe der Oberfläche mit einem hochgradigen Kern von 8,4 g/t Gold in der Bestätigungsbohrung, und nun 107 Meter mit 0,5 g/t Gold innerhalb einer 271 Meter langen Mineralisierungszone, die 130 Meter weiter nördlich liegt. Dieses letzte Bohrloch ist von großer Bedeutung. In Sonora liegen die Cutoff-Werte für die Haufenlaugung in der Regel bei etwa 0,10 bis 0,15 g/t Gold, und die Gehalte in den in Betrieb befindlichen Minen bewegen sich oft im Bereich von 0,25 bis 0,40 g/t. Wir verzeichnen hier 0,5 g/t auf einer Mächtigkeit von mehr als 100 Metern, und zwar innerhalb einer viel breiteren Zone mit einem Gehalt von 0,26 g/t, die fast an der Oberfläche beginnt. Diese drei Treffer bestätigen das Ressourcenpotenzial bei El Mezquite. Wir denken, dass dieser Trend das Potenzial hat, die Main Zone als die größere Ressource im Konzessionsgebiet zu übertreffen. Er liegt weniger als zwei Kilometer von einer genehmigten Pilotanlage entfernt, ist über bestehende Straßen erreichbar und noch offen. Auf diese Weise entwickelt sich Gran Pilar vom Explorationsunternehmen zum Produzenten.“

Wichtigste Highlights

Die angegebenen Abschnitte entsprechen den Bohrlängen. Die wahren Mächtigkeiten sind unbekannt, werden jedoch auf 60–80 % der Bohrlängen geschätzt.

JES-26-175 (nördliche Step-out-Bohrung, ca. 130 m von JES-26-155 entfernt) 271,45 m mit 0,26 g/t Au und 2,41 g/t Ag ab 1,53 m einschließlich 106,75 m mit 0,50 g/t Au und 3,46 g/t Ag ab 48,80 m einschließlich 27,45 m mit 0,68 g/t Au und 4,56 g/t Ag ab 51,85 m sowie 16,78 m mit 0,97 g/t Au und 3,50 g/t Ag ab 131,15 m sowie 3,05 m mit 0,78 g/t Au und 6,35 g/t Ag ab 170,80 m sowie 3,05 m mit 1,11 g/t Au und 23,43 g/t Ag ab 183,00 m sowie 6,10 m mit 0,34 g/t Au und 3,00 g/t Ag ab 266,88 m

Drei Bohrungen haben nun eine bedeutende Mineralisierung im Zentrum von El Mezquite durchteuft.

Korridor mit einer Länge von ca. 1.400 m, der in Streichrichtung und in die Tiefe offen ist, 1,6–1,9 km östlich der Pilotanlage.

El-Mezquite-Trend

JES-26-175 zeigt, dass sich das erstmals in JES-26-155 definierte ausgedehnte hydrothermale Brekziensystem nach Norden mit ähnlicher Mächtigkeit und konsistenten Gold-Silber-Gehalten sowie vereinzelten hochgradigen Erzfällen fortsetzt. Die Mineralisierung steht weiterhin in Zusammenhang mit verkieselter hydrothermaler Brekzie, Pyrit, Turmalin und zunehmenden Mengen an Zn-Pb-As-Indikatormineralien. Starke Goldanomalien im Boden (lokal bis zu 1,2 g/t Au) setzen sich entlang des Trends fort und sprechen für weitere Step-out-Bohrungen.

Nächste Schritte

Step-out- und Infill-RC- und Kernbohrungen entlang des ca. 1.400 m langen El-Mezquite-Trends, unter anderem in Einfallrichtung von JES-26-172, weiter nördlich von JES-26-175 sowie südlich von JES-26-155

Analyse der noch verbleibenden Bohrmeter aus dem Programm 2026 (3.501 m noch ausstehend)

Integration von El Mezquite mit der Main Zone, der oberflächennahen Silber-Gold-Zone östlich der Pilotanlage, Bojorquez und dem Central Corridor

Weiterentwicklung der genehmigten auf 50.000 Tonnen ausgelegten Haufenlaugungspilotanlage in Richtung der für das 4. Quartal 2026 angestrebten ersten Produktion von Gold-Silber-Doré

Abbildung 1. Draufsicht mit der neuen Entdeckungszone im Verhältnis zur Pilotanlage und zur Main Zone.

Abbildung 2. Längsschnitt, Blickrichtung Westen (Peilung 270°), der neuen Gold-Silber-Entdeckung entlang des El-Mezquite-Trends. Die angegebenen Abschnitte entsprechen den Bohrlängen. Die wahren Mächtigkeiten sind unbekannt, werden jedoch auf 60–80 % der Bohrlängen geschätzt. Die Punkte auf der Oberfläche stellen Goldgehalte in Bodenproben dar; rote (>90 ppb) und orangefarbene (>40 ppb) Punkte sind starke Indikatoren für eine Mineralisierung. Entlang des Trends wurden Bodenproben mit Gehalten von bis zu 1.200 ppb bzw. 1,2 g/t Au gefunden.

Tabelle 1. Zusammenfassung der Ergebnisse. Die Abschnitte werden als Bohrlängen angegeben. Die gemeldeten Abschnitte sind Bohrlängen. Die wahren Mächtigkeiten sind unbekannt, werden jedoch auf 60-80 % der Bohrlängen geschätzt.

Bohrkragen-ID Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) Ag (g/t) JES-26-175 1,53 272,98 271,45 0,26 2,41 einschließlich 48,80 155,55 106,75 0,50 3,46 einschließlich 51,85 79,30 27,45 0,68 4,56 und 131,15 147,93 16,78 0,97 3,50 und 170,80 173,85 3,05 0,78 6,35 und 183,00 186,05 3,05 1,11 23,43 und 254,68 262,30 7,63 0,16 3,08 und 266,88 272,98 6,10 0,34 3,00

Tabelle 2. Übersicht über die Bohrlöcher in dieser Pressemitteilung.

Bohrkragen-ID Easting Northing Höhenlage Azimut Neigung Tiefe (m) JES-26-175 619045 3144688 467 90 -45 292,8

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan Ventures Corp. ist ein dynamisches Explorations- und angehendes Produktionsunternehmen, das vielversprechende Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Jurisdiktion Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Gran Pilar hält Tocvan eine 100-prozentige Beteiligung an einem über 22 km² großen, vielversprechenden Grundstück, das durch den entscheidenden Landerwerb im Jahr 2023 erweitert wurde und reichlich Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Jüngste Explorationserfolge, darunter 3,1 m mit 19,4 g/t Au in oberflächennaher Tiefe, unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar als erstklassige Gold-Silber-Lagerstätte. Darüber hinaus positioniert sich Tocvan mit seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Picacho, das im produktiven Caborca Trend liegt – einer Region, in der einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind – für weiteres Wachstum. Mit soliden metallurgischen Ergebnissen (bis zu 99 % Gold- und 97 % Silberausbeute) und strategischem Kapital zur Unterstützung des Wachstums ist Tocvan gut aufgestellt, um in einem von Rekordgoldpreisen geprägten Markt einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu erzielen. Mit rund 78,7 Millionen ausstehenden Aktien ist Tocvan bestrebt, das volle Potenzial seiner Liegenschaften durch innovative Exploration, strategische Erschließung und investorenorientierte Initiativen zu erschließen.

Brodie A. Sutherland, Executive Chair von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierte Person (Qualified Person/„QP“) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Gesteins- und Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit einem Nominalgewicht von 50 Gramm und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Die Bodenproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Die Gold- und Multielementanalyse der Böden erfolgte durch Königswasseraufschluss und eine abschließende ICP-MS-Analyse unter Verwendung eines Nominalgewichts von 50 Gramm. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (1 g/t) wurden mit einem robusteren Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren erneut analysiert. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

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Die Tocvan Ventures Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,70 % und einem Kurs von 0,760EUR auf CSE (22. September 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.

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