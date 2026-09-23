107 m mit 0,5 g/t Gold bestätigen wachsende Neuentdeckung

Bei Tocvan Ventures Corp. verdichten sich die Hinweise, dass sich mit El Mezquite eine bedeutende neue Gold-Silber-Entdeckung innerhalb von Gran Pilar entwickelt. Tocvan erklärt in der heutigen Pressemitteilung , dass auf dem Gran Pilar Projekt die El Mezquite Zone das Potenzial besitzt, die etablierte Main Zone als Ressource deutlich zu übertreffen. Darüber hinaus betont Tocvan, dass die Durchschnittsgehalte von aktiven Goldminen in Sonora oft zwischen 0,25 und 0,4 g/t Gold liegen.

Das heute veröffentlichte Step-out-Bohrloch JES-26-175 lieferte 130 m nördlich des ursprünglichen Entdeckungslochs erneut mächtige, oberflächennahe Mineralisierung:

106,75 m mit 0,5 g/t Gold und 3,46 g/t Silber innerhalb einer außergewöhnlich breiten mineralisierten Hülle von 271,45 m mit 0,3 g/t Gold.

Damit liefert nun bereits das dritte bedeutende Bohrloch entlang El Mezquite starke Ergebnisse, während die Entdeckung weiterhin in mehrere Richtungen offen ist und lediglich rund 2 km von Tocvans entstehender Pilotanlage entfernt liegt.

JES-26-175 durchschnitt ab lediglich 1,53 m Bohrtiefe insgesamt:

271,45 m mit 0,26 g/t Gold und 2,41 g/t Silber

Darin liegen 106,75 m mit 0,5 g/t Gold

sowie weitere höhergradige Abschnitte, darunter 16,78 m mit 0,97 g/t Gold und 3,05 m mit 1,11 g/t Gold und 23,43 g/t Silber.

Damit stehen nun 3 zentrale Treffer entlang El Mezquite:

215 m mit rund 0,6 g/t Gold (JES-26-155 vom 6. August)

(JES-26-155 vom 6. August) 81,1 m mit rund 0,5 g/t Gold (JES-26-172 vom 16. September)

(JES-26-172 vom 16. September) 106,75 m mit 0,5 g/t Gold (JES-26-175 von heute)

El Mezquite entwickelt sich nur rund 2 km von der Pilotanlage entfernt zu einer bedeutenden neuen Gold-Silber-Entdeckung. Die Planansicht zeigt die Lage der bisherigen Schlüsselbohrungen sowie die räumliche Nähe zur Main Zone und zur künftigen Verarbeitung.

Breite Mineralisierung gewinnt an Bedeutung

Gerade bei oberflächennahen Tagebau- und Haufenlaugungs-Projekten sollte man solche Gehalte nicht isoliert betrachten. Entscheidend sind ebenso Mächtigkeit, Kontinuität, Abraumverhältnis, Metallurgie und Verarbeitungskosten.

Als Orientierung aus Sonora: Gerade bei oberflächennahen Tagebau- und Haufenlaugungs-Projekten sollten Goldgehalte nicht isoliert betrachtet werden. Entscheidend sind ebenso Mächtigkeit, Kontinuität, Abraumverhältnis, Metallurgie und Verarbeitungskosten. Tocvan weist in der heutigen Pressemitteilung darauf hin, dass die Cut-off-Gehalte für Haufenlaugung in Sonora typischerweise bei 0,1 bis 0,15 g/t Gold liegen. Der Cut-off bezeichnet vereinfacht den Mindestgehalt, ab dem Erzmaterial unter den jeweiligen wirtschaftlichen und technischen Annahmen als verarbeitungswürdig betrachtet wird. Produzierende Minen in Sonora weisen laut Tocvan häufig Gehalte im Bereich von 0,25 bis 0,4 g/t Gold auf.

Vor diesem Hintergrund gewinnt JES-26-175 zusätzlich an Bedeutung: Tocvan trifft mehr als 100 m mit 0,5 g/t Gold innerhalb einer wesentlich breiteren, nahezu an der Oberfläche beginnenden mineralisierten Hülle von 271,45 m mit durchschnittlich 0,26 g/t Gold. Damit liegt selbst der Durchschnittsgehalt dieser sehr breiten Hülle innerhalb der von Tocvan genannten Bandbreite produzierender Minen in Sonora.

Genau diese Kombination aus Mächtigkeit, oberflächennaher Lage und Gehalt hebt CEO Chris Gordon in seinem Kommentar zu den neuen Ergebnissen hervor:

„Drei bedeutende Bohrlöcher definieren nun El Mezquite: 215 m mit 0,6 g/t Gold im Entdeckungsbohrloch, 81 m beginnend nahe der Oberfläche mit einem hochgradigen Kern von 8,4 g/t Gold im Bestätigungsbohrloch und nun 107 m mit 0,5 g/t Gold innerhalb einer 271 m mächtigen mineralisierten Hülle weitere 130 m nördlich. Dieses letzte Bohrloch ist sehr bedeutend. In Sonora liegen die Cut-off-Gehalte für Haufenlaugung typischerweise bei etwa 0,1 bis 0,15 g/t Gold und die Gehalte produzierender Minen häufig im Bereich von 0,25 bis 0,4 g/t. Wir sehen 0,5 g/t über mehr als 100 m innerhalb einer wesentlich breiteren Hülle mit 0,26 g/t, die praktisch an der Oberfläche beginnt. Diese 3 Treffer bestätigen das Ressourcenpotenzial von El Mezquite. Wir glauben, dass dieser Trend das Potenzial besitzt, die Main Zone als größere Ressource auf dem Projekt zu übertreffen. Er liegt weniger als 2 km von einer genehmigten Pilotanlage entfernt, ist über bestehende Straßen erreichbar und weiterhin offen. So wächst Gran Pilar vom Explorer zum Produzenten.“ Chris Gordon, CEO von Tocvan, in der heutigen Pressemitteilung

Der Längsschnitt verdeutlicht das Wachstumspotenzial von El Mezquite: Die 3 bisherigen Schlüsselbohrungen definieren bereits ein mächtiges, oberflächennahes Gold-Silber-System, während große Bereiche entlang des rund 1,4 km langen Trends noch ungetestet bzw. offen sind.

Pilotanlage nimmt parallel Gestalt an

Während Tocvan die El Mezquite Neu-Entdeckung mit weiteren Bohrungen vergrößert, schreitet nur rund 1,6 bis 1,9 km westlich davon der Aufbau der genehmigten Pilotanlage voran. Das aktuelle Titelbild zeigt die bereits vorbereitete Fläche für das Erzlager bzw. den Stockpile. Exploration und Vorbereitung auf die Verarbeitung laufen damit parallel: Ein für Gran Pilar zunehmend wichtiger Aspekt.

Gran Pilar Pilotanlage: Die Fläche für den zukünftigen Erzmaterial-Stockpile ist vorbereitet. Während an der Oberfläche die Infrastruktur für die geplante Pilotproduktion Gestalt annimmt, wächst nur 2 km entfernt mit El Mezquite eine neue Gold-Silber-Entdeckung.

Fazit

Die heutige Pressemitteilung dürfte erst der Beginn eines intensiven Newsflows sein. Für weitere 3.501 Bohrmeter stehen die Laborergebnisse noch aus. Damit ist in den kommenden Wochen mit einer ganzen Serie weiterer Bohrergebnisse zu rechnen. Parallel sollen zusätzliche Bohrungen nördlich von JES-26-175, südlich von JES-26-155 sowie unterhalb von JES-26-172 die Dimension von El Mezquite weiter testen.

Mit inzwischen 3 bedeutenden Bohrtreffern, einem rund 1,4 km langen mineralisierten Trend und zahlreichen noch ausstehenden Ergebnissen verdichtet sich das Bild einer bedeutenden neuen Gold-Silber-Entdeckung. Tocvan selbst sagt inzwischen, dass El Mezquite das Potenzial besitzt, die Main Zone als größere Ressource zu übertreffen.

Sollten die kommenden Bohrungen die bislang erkannte Kontinuität, Mächtigkeit und Ausdehnung bestätigen, könnte El Mezquite für eine zukünftige Ressourcenschätzung eine zentrale Rolle spielen. Gerade ein großvolumiges, oberflächennahes System kann selbst bei moderaten Durchschnittsgehalten erhebliche enthaltene Goldmengen aufweisen.

Noch ist es zu früh, daraus eine konkrete Ressourcengröße abzuleiten. Doch die bislang 3 bedeutenden Bohrtreffer sprechen für eine signifikante Neuentdeckung. Die entscheidende Frage lautet deshalb zunehmend nicht mehr, ob El Mezquite ein größeres mineralisiertes System darstellt, sondern wie groß dieses System am Ende tatsächlich werden kann und wie viel Gold eine erste Ressourcenschätzung eines Tages ausweisen könnte.

Genau deshalb dürften die nächsten Bohrergebnisse besonders spannend werden: Weitere starke Treffer könnten das Bild einer großflächigen, zusammenhängenden Gold-Silber-Lagerstätte weiter festigen.

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Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Bericht beziehen sich insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, auf die Interpretation und mögliche Bedeutung der jüngsten Bohrergebnisse am El-Mezquite-Trend beim Gran Pilar Gold-Silber-Projekt, insbesondere der Bohrungen JES-26-155, JES-26-172 und JES-26-175; die mögliche Größe, Kontinuität, Orientierung, Geometrie und interne Architektur des dort interpretierten hydrothermalen Gold-Silber-Systems; die mögliche Fortsetzung der Mineralisierung entlang des bislang auf rund 1,4 km verfolgten El-Mezquite-Trends sowie in der Tiefe; die Möglichkeit, durch weitere Step-out-, Infill- und Folgebohrungen zusätzliche breite oder höhergradige Mineralisierungszonen zu identifizieren; die mögliche Verbindung der bislang bekannten mineralisierten Abschnitte zu einem größeren zusammenhängenden System; die Bedeutung noch ausstehender Laborergebnisse aus dem laufenden Bohrprogramm 2026; das mögliche zukünftige Ressourcenpotenzial von El Mezquite und Gran Pilar; die mögliche Eignung oberflächennaher Mineralisierung für ein zukünftiges Tagebau- oder Haufenlaugungskonzept; die mögliche Einbindung von El Mezquite in eine zukünftige Projektentwicklung sowie die weitere Entwicklung der genehmigten Pilotanlage und Gran Pilars in Richtung möglicher zukünftiger Gold- und Silberproduktion. Soweit dieser Bericht darauf verweist, dass El Mezquite eine bedeutende neue Gold-Silber-Entdeckung darstellen, sich zu einem großvolumigen mineralisierten System entwickeln oder langfristig ein größeres Zielgebiet als die Main Zone werden könnte, handelt es sich um geologische Interpretationen und Erwartungen auf Grundlage der derzeit verfügbaren Bohrergebnisse sowie der vom Unternehmen veröffentlichten geologischen, geochemischen und geophysikalischen Informationen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die bislang in mehreren Bohrungen angetroffene Mineralisierung zwischen den einzelnen Bohrpunkten kontinuierlich miteinander verbunden ist oder sich über die gesamte bislang interpretierte Streichlänge bzw. in die Tiefe fortsetzt. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die tatsächliche Geometrie, Orientierung, Kontinuität, Mächtigkeit und räumliche Ausdehnung der Mineralisierung zu bestimmen. Die in diesem Bericht dargestellten Bohrabschnitte sind Bohrlängen und entsprechen nicht zwingend den wahren Mächtigkeiten der Mineralisierung. Tocvan schätzt die wahren Mächtigkeiten der in der aktuellen Pressemitteilung genannten Abschnitte auf etwa 60–80 % der gemeldeten Bohrlängen; diese Einschätzung bleibt jedoch mit geologischer Unsicherheit behaftet. Einzelne breite oder höhergradige Abschnitte (einschließlich der in JES-26-155, JES-26-172 und JES-26-175 gemeldeten Ergebnisse) sind nicht notwendigerweise repräsentativ für die durchschnittlichen Gehalte, Mächtigkeiten, Kontinuität oder wirtschaftliche Bedeutung einer möglichen zukünftigen Mineralressource. Es kann nicht gewährleistet werden, dass vergleichbare Gehalte oder Mächtigkeiten in weiteren Bohrungen wiederholt oder miteinander verbunden werden können. Aussagen darüber, dass eine zukünftige Ressourcenschätzung bei El Mezquite möglicherweise erhebliche Goldmengen ausweisen könnte, sind ausdrücklich spekulativ. Zum Zeitpunkt dieses Berichts liegt für El Mezquite keine Mineralressourcen- oder Mineralreservenschätzung vor. Die bislang bekannten Bohrergebnisse erlauben daher keine verlässliche Aussage darüber, welche Tonnage, Durchschnittsgehalte oder enthaltenen Gold- und Silbermengen eine zukünftige Ressourcenschätzung tatsächlich ausweisen könnte. Auch die Aussage des Unternehmens, dass El Mezquite das Potenzial besitzt, die Main Zone als größeres Zielgebiet auf dem Projekt zu übertreffen, stellt keine Aussage über eine bereits nachgewiesene Ressource oder wirtschaftlich abbaubare Lagerstätte dar. Besondere Vorsicht ist auch bei Vergleichen mit Cut-off-Gehalten anderer Goldprojekte oder Minen in Sonora geboten. Ein bei einem anderen Projekt verwendeter Cut-off-Gehalt, beispielsweise 0,15 g/t Gold, lässt sich nicht unmittelbar auf El Mezquite oder Gran Pilar übertragen. Der wirtschaftliche Grenzgehalt eines Projekts hängt von zahlreichen projektspezifischen Faktoren ab, darunter Geometrie und Kontinuität der Mineralisierung, Abraumverhältnis, Metallurgie und Gewinnungsraten, Gold- und Silberpreise, Energie-, Arbeits- und Verarbeitungskosten, Investitionskosten, Infrastruktur sowie steuerliche und regulatorische Rahmenbedingungen. Die Tatsache, dass Mineralisierung oberhalb eines bestimmten Cut-offs bei einem anderen Projekt in einer Ressourcenschätzung berücksichtigt wird, bedeutet daher nicht, dass Mineralisierung mit vergleichbaren Gehalten bei Gran Pilar wirtschaftlich abgebaut werden kann. Die in diesem Bericht erwähnten noch ausstehenden Laborergebnisse aus dem Bohrprogramm 2026 stellen ebenfalls einen wesentlichen Unsicherheitsfaktor dar. Es kann nicht gewährleistet werden, dass diese Bohrungen wirtschaftlich relevante, höhergradige oder mit den bisherigen Schlüsselbohrungen vergleichbare Mineralisierung enthalten werden. Ausstehende Analyseergebnisse können sowohl positive als auch schwache oder nicht signifikante Resultate liefern und bestehende geologische Interpretationen bestätigen, verändern oder widerlegen. Ebenso können Zeitpunkt, Umfang, Ausrichtung und Ergebnisse geplanter weiterer Bohrungen aufgrund technischer, finanzieller, regulatorischer, betrieblicher oder anderer Faktoren von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Auch Aussagen über die Nähe von El Mezquite zur genehmigten Pilotanlage, die bestehende Straßenanbindung sowie die mögliche zukünftige Verarbeitung von Material aus El Mezquite sind zukunftsgerichtet. Die räumliche Nähe zu bestehender oder geplanter Infrastruktur stellt für sich genommen keinen Nachweis für wirtschaftliche Abbaubarkeit dar. Ebenso kann nicht gewährleistet werden, dass Mineralisierung aus El Mezquite metallurgisch mit bislang getestetem Material aus anderen Bereichen von Gran Pilar vergleichbar ist oder sich für eine zukünftige Haufenlaugung bzw. Verarbeitung in der Pilotanlage eignet. Hierfür wären weitere metallurgische Untersuchungen, Bohrungen, geologische Modellierungen, Ressourcenstudien und wirtschaftliche Bewertungen erforderlich. Die geplante Pilotanlage stellt ebenfalls keine Garantie für einen späteren wirtschaftlichen Minenbetrieb dar. Bau, Inbetriebnahme, Durchsatz, Gewinnungsraten, Kosten und wirtschaftliche Ergebnisse können von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Eine erfolgreiche Pilotproduktion ist nicht mit einer nachgewiesenen wirtschaftlichen kommerziellen Produktion gleichzusetzen und ersetzt weder eine Mineralressourcen- oder Mineralreservenschätzung noch eine wirtschaftliche Studie. Ergebnisse früherer metallurgischer Tests oder Bulk-Sample-Programme sind zudem nicht zwingend auf zukünftige Betriebsbedingungen oder auf Mineralisierung aus El Mezquite übertragbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen und Erwartungen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen gelten, unterliegen jedoch erheblichen Risiken und Unsicherheiten. Hierzu zählen insbesondere die spekulative Natur von Explorations- und Entwicklungsprojekten; geologische, strukturelle und metallurgische Unsicherheiten; Unsicherheiten hinsichtlich Gehalt, Mächtigkeit, wahrer Mächtigkeit, Kontinuität und räumlicher Ausdehnung der Mineralisierung; die Möglichkeit, dass weitere Bohrungen bestehende Interpretationen nicht bestätigen; Risiken im Zusammenhang mit ausstehenden Analyseergebnissen und zukünftigen Bohrprogrammen; Unsicherheiten hinsichtlich zukünftiger Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen; Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken; Bau-, Genehmigungs-, Umwelt-, Wasser-, Infrastruktur- und Betriebsrisiken; regulatorische, politische und rechtliche Risiken in Mexiko; Schwankungen der Gold- und Silberpreise; Wechselkursrisiken sowie steigende Energie-, Material-, Arbeits- und Betriebskosten. Es kann daher nicht gewährleistet werden, dass zukünftige Explorationsergebnisse die derzeitige Interpretation eines großflächigen Gold-Silber-Systems bei El Mezquite bestätigen; dass weitere breite oder höhergradige Zonen gefunden werden; dass die bekannten Mineralisierungsbereiche miteinander verbunden werden können; dass El Mezquite eine wirtschaftlich tragfähige Mineralressource oder Mineralreserve enthalten wird; dass Mineralisierung aus El Mezquite für Tagebau, Haufenlaugung oder die Pilotanlage geeignet sein wird; dass Gran Pilar erfolgreich in Richtung kommerzieller Produktion entwickelt werden kann; oder dass sich zukünftige Explorationserfolge oder Projektfortschritte positiv auf den Aktienkurs von Tocvan Ventures Corp. auswirken. Tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den in diesem Bericht dargestellten Erwartungen abweichen. Leser sollten sich daher nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. 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