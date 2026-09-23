Erfolgreich aufgelöst

Der sogenannte Buy-Trigger lag bei rund 56,00 Euro. Diese Marke konnte die Aktie am Montag dynamisch überwinden und damit ein Kaufsignal auslösen. Der Anstieg bis zum aktuellen Jahreshoch bei 58,30 Euro ist inzwischen nahezu erreicht. Sollte die Aktie auch darüber steigen, könnte sich weiteres Potenzial bis auf 62,96 Euro ergeben.

Nachdem die DHL-Aktie ihr 138,2 % Fibonacci-Retracement bei 57,52 Euro erreicht hatte, setzte erwartungsgemäß eine Konsolidierung ein. Dabei fiel der Kurs zeitweise bis auf 54,06 Euro zurück. Gleichzeitig bildete sich der abwärtsgerichtete Keil aus, der als mögliches Signal für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends betrachtet wird.

Auch ein zwischenzeitlicher Rücksetzer wäre dabei nicht ungewöhnlich. Ein sogenannter Pullback könnte die Aktie noch einmal bis zum Ausbruchsniveau um 56,00 Euro zurückführen. Entscheidend wäre, dass der Kurs nicht nachhaltig unter den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 55,46 Euro fällt. In diesem Fall könnte die Aktie wieder in den zuvor verlassenen Keil zurückkehren. Weitere Kursverluste bis auf 53,42 Euro wären dann möglich. Dadurch könnte sich das Chartbild auf mittlere Sicht wieder eintrüben.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 58,62 Euro

Kursziel : 62,96 Euro

Renditechance via DN29Z6 : 70 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

DHL Group AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN29Z6 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,50 - 0,55 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 53,838 Euro Basiswert: DHL Group AG KO-Schwelle: 53,838 Euro akt. Kurs Basiswert: 58,62 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 62,96 Euro Hebel: 10,70 Kurschance: + 70 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU6Z7F Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,62 - 0,67 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 64,7215 Euro Basiswert: DHL Group AG KO-Schwelle: 64,7215 Euro akt. Kurs Basiswert: 58,62 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,73 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.