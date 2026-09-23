Unschöne Entwicklung

Zunächst besteht allerdings die Möglichkeit, dass die seit Mitte August laufende Aufwärtsbewegung in einem sogenannten aufwärtsgerichteten Keil endet. In diesem Fall könnte die Aktie zunächst auf 142,87 US-Dollar und darunter in den Bereich von 136,50 US-Dollar zurückfallen. Diese beiden Kursmarken sollten Anleger daher im Blick behalten, falls die Aktie dort wieder nach oben dreht.

Ein Grund für die bislang fehlende Dynamik könnte darin liegen, dass SpaceX derzeit noch keine Gewinne erzielt und die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens entsprechend im Fokus steht. Gleichzeitig werden an der Börse auch die erwarteten zukünftigen Gewinne und Wachstumsperspektiven berücksichtigt. Sollte die derzeitige Konsolidierung erfolgreich nach oben aufgelöst werden, wäre deshalb ein Kursanstieg bis auf 177,11 US-Dollar denkbar.

Eine alternative Möglichkeit für einen Einstieg auf der Long-Seite wäre ein nachhaltiger Anstieg über 160,00 US-Dollar. In diesem Szenario würde sich als weiteres Kursziel ein Anstieg auf 177,11 US-Dollar ergeben.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Buy-Limit-Order : 140,00 US-Dollar

Kursziele : 158,13 und 177,11 US-Dollar

Renditechance via DN4XAX : 100 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 4 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SpaceX Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4XAX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,93 - 1,94 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 132,93 US-Dollar Basiswert: SpaceX Corp. KO-Schwelle: 132,93 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 153,75 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 177,11 US-Dollar Hebel: 6,98 Kurschance: + 100 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN2WCW Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,02 - 2,03 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 176,054 US-Dollar Basiswert: SpaceX Corp. KO-Schwelle: 176,054 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 153,75 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,58 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.