Abverkauf bei Silber -1,10 % in 24h

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 43,83763USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 66,34USD ein Wert von 15.132,1USD geworden – ein Gewinn von +51,32 %.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die kurzfristige Schwäche von Silber zusammen mit Gold, während Aktien und Bitcoin stiegen. Zugleich wird auf eine Erholung ins Plus und die vergleichsweise stabile Entwicklung bei fallendem Gold verwiesen. Einige erwarten nach Seitwärtsphasen einen stetigen, wellenförmigen Anstieg bis 90 US-Dollar; Silber und Minen könnten Gold übertreffen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.