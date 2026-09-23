🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMaternus-Kliniken AktievorwärtsNachrichten zu Maternus-Kliniken
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Maternus-Kliniken: Halbjahr 2026 mit mehr Auslastung, Umsatz und Gewinn

    Trotz höherer Umsätze und besserer Auslastung bleibt das Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 angespannt – zugleich legt der Konzern die Basis für nachhaltige Effizienzgewinne.

    Maternus-Kliniken: Halbjahr 2026 mit mehr Auslastung, Umsatz und Gewinn
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 1,3 Mio. € auf 60,6 Mio. €; die Auslastung verbesserte sich von 81,3 % auf 83,6 %.
    • Im Segment Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen erhöhte sich der Umsatz auf 46,9 Mio. € bei stabiler Auslastung von 84,2 %; mehrere Standorte und Dienste wurden eingestellt oder übergeben.
    • Das Rehabilitationssegment steigerte den Umsatz auf 12,9 Mio. € und die Auslastung deutlich auf 83,1 %; in der Klinik Bad Oeynhausen stieg die durchschnittliche Belegung auf 376 Betten.
    • Der Personalaufwand nahm um 2,7 Mio. € auf 40,8 Mio. € zu, während sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 0,6 Mio. € reduzierten.
    • Das EBITDA sank auf 5,5 Mio. € (Vorjahr: 6,7 Mio. €); das Halbjahresergebnis verbesserte sich dennoch leicht von -2,1 Mio. € auf -1,9 Mio. €.
    • Für 2026 erwartet der Vorstand 118,5 Mio. € Umsatz und ein EBITDA von 10,9 Mio. €; Kostensenkungen durch Standortschließungen sollen langfristig rund 4 Mio. € zusätzliche Liquidität pro Jahr bringen.

    Der Kurs von Maternus-Kliniken lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,8550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,29 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,8850EUR das entspricht einem Plus von +3,51 % seit der Veröffentlichung.


    Maternus-Kliniken

    +7,60 %
    +3,51 %
    +7,27 %
    -1,67 %
    -16,51 %
    -66,98 %
    -83,14 %
    -35,73 %
    -63,98 %
    ISIN:DE0006044001WKN:604400
    Maternus-Kliniken direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Maternus-Kliniken: Halbjahr 2026 mit mehr Auslastung, Umsatz und Gewinn Trotz höherer Umsätze und besserer Auslastung bleibt das Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 angespannt – zugleich legt der Konzern die Basis für nachhaltige Effizienzgewinne.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     