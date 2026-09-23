Maternus-Kliniken: Halbjahr 2026 mit mehr Auslastung, Umsatz und Gewinn
Trotz höherer Umsätze und besserer Auslastung bleibt das Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 angespannt – zugleich legt der Konzern die Basis für nachhaltige Effizienzgewinne.
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- Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 1,3 Mio. € auf 60,6 Mio. €; die Auslastung verbesserte sich von 81,3 % auf 83,6 %.
- Im Segment Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen erhöhte sich der Umsatz auf 46,9 Mio. € bei stabiler Auslastung von 84,2 %; mehrere Standorte und Dienste wurden eingestellt oder übergeben.
- Das Rehabilitationssegment steigerte den Umsatz auf 12,9 Mio. € und die Auslastung deutlich auf 83,1 %; in der Klinik Bad Oeynhausen stieg die durchschnittliche Belegung auf 376 Betten.
- Der Personalaufwand nahm um 2,7 Mio. € auf 40,8 Mio. € zu, während sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 0,6 Mio. € reduzierten.
- Das EBITDA sank auf 5,5 Mio. € (Vorjahr: 6,7 Mio. €); das Halbjahresergebnis verbesserte sich dennoch leicht von -2,1 Mio. € auf -1,9 Mio. €.
- Für 2026 erwartet der Vorstand 118,5 Mio. € Umsatz und ein EBITDA von 10,9 Mio. €; Kostensenkungen durch Standortschließungen sollen langfristig rund 4 Mio. € zusätzliche Liquidität pro Jahr bringen.
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