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    AKTIE IM FOKUS

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    Siltronic unter Druck - Wacker Chemie reduziert Anteil weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Siltronic-Aktien fallen nach Anteilsplatzierung
    • Wacker Chemie erzielt rund 171 Millionen Euro
    • Wacker hält noch rund 15 Prozent an Siltronic
    AKTIE IM FOKUS - Siltronic unter Druck - Wacker Chemie reduziert Anteil weiter
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Anteilsplatzierung durch den Großaktionär Wacker Chemie hat die Aktien von Siltronic am Mittwoch belastet. Ihr Kurs fiel auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 4,7 Prozent auf 78,85 Euro, lag damit aber immer noch über dem Platzierungspreis von 77,25 Euro. Die Aktien von Wacker Chemie notierten leicht über ihrem Xetra-Schluss. Wacker erlöst aus dem Verkauf brutto rund 171 Millionen Euro.

    Wacker Chemie hatte bereits Ende Mai eine Kurserholung von Siltronic genutzt, um Anteile abzustoßen. Nach dem aktuellen Verkauf hält der MDax -Konzern Ende noch rund 15 Prozent an dem Hersteller von Halbleiterwafern für die Chipindustrie. Dessen Aktien hatten vor allem ab dem Frühjahr von der Hoffnung auf eine starke Nachfrage durch den KI-Boom profitiert, waren dann aber ab Juni im Zuge einer allgemeinen KI-Marktkorrektur unter Druck geraten. Für ein Überwinden des damals gestartet Abwärtstrends braucht es auch nach der Mitte September gestarteten Trendwende allerdings noch weiteren Schwung nach oben./mis/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 31.696 auf Ariva Indikation (23. September 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +11,59 %/+48,79 % bedeutet.





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