JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Overweight" belassen. Auf einer Analystenveranstaltung habe die Billigfluggesellschaft die jüngste Entwicklung der Ticketpreise in den vergangenen Wochen positiv hervorgehoben, schrieb Harry Gowers am Dienstag. Als Herausforderung sieht er, dass die Absicherungsgeschäfte bis März 2028 trotz der gestiegenen Kerosinpreise auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau lägen. Diese Risiken könnten aber kompensiert werden, wenn bei weiter hohen Kerosinpreisen Kapazitäten aus dem Markt genommen würden und die Ticketpreise weiter stiegen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 21:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 21:53 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 23,99EUR auf Tradegate (23. September 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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