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    Solar-Wette

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    Trump-Xi-Treffen: Diese Solar-Aktien aus Korea knallen jetzt hoch

    Zwei südkoreanische Solaraktien legen vor dem Treffen von Trump und Xi um mehr als acht Prozent zu. Anleger blicken auf eine entscheidende Frage im Handelsstreit mit China.

    Solar-Wette - Trump-Xi-Treffen: Diese Solar-Aktien aus Korea knallen jetzt hoch
    Foto: Johannes Neudecker - dpa

    Die Aktien der südkoreanischen Solarunternehmen Hanwha Solutions und OCI Holdings sind am Mittwoch an der Börse gefragt: Sie steigen um jeweils mehr als acht Prozent. Im Mittelpunkt steht das bevorstehende Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping in Washington. Dabei geht es um eine für die Branche heikle Frage: Werden die USA ihre Beschränkungen für chinesische Solarprodukte lockern?

    Hana Securities hält dies laut CNBC für äußerst unwahrscheinlich. Analyst Yoon Jae-sung argumentiert, dass Washington die Solarindustrie zunehmend als Frage der nationalen Sicherheit betrachte. Eine Lockerung würde den Bemühungen um eigene Lieferketten zuwiderlaufen. Yoon erwartet mögliche Zollsenkungen bei den Gesprächen eher für Waren, die nicht als strategisch gelten. Hanwha Solutions und OCI Holdings gehören zu seinen Favoriten im Sektor.

    Der Analyst verweist auf Trumps Maßnahmen für Polysilizium und daraus hergestellte Produkte vom August. Der Rohstoff ist für Solarmodule und Halbleiter wichtig. Auch der steigende Strombedarf durch Künstliche Intelligenz sowie Anwendungen in Verteidigung und Raumfahrt erhöhen laut Yoon die strategische Bedeutung des Sektors.

    Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt Hanwha durch seine Solarsparte Qcells. Das Unternehmen begrüßte Schritte des US-Handelsministeriums und der Zollbehörde gegen das, was es als illegale Vorratshaltung importierter Solarmodule bezeichnet. Qcells hat 2,5 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Produktion im US-Bundesstaat Georgia investiert. OCI Holdings ist ebenfalls in den USA vertreten. Die Tochter OCI Energy begann Anfang September gemeinsam mit Partnern mit dem Bau eines Solarprojekts in Texas.

    Die Börse setzt offenbar darauf, dass Washington gegenüber chinesischen Solarprodukten hart bleibt. Ob Trump und Xi bei ihren Gesprächen tatsächlich eine Änderung vereinbaren, ist noch offen.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die OCI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 4,114EUR auf Tradegate (22. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.


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