🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGoGold Resources AktievorwärtsNachrichten zu GoGold Resources
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    GoGold treibt den Bau von Los Ricos South voran

    GoGold treibt den Bau von Los Ricos South voran
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Halifax, NS / IRW-Press / GoGold Resources Inc. (TSX: GGD) (OTCQX: GLGDF) („GoGold“, „das Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gogold-resou ... freut sich, nach dem am 25. August 2026 angekündigten Baubeginn ein Update zu den Bauarbeiten an seinem Projekt „Los Ricos South“ in Jalisco, Mexiko, zu geben. Das Projekt verläuft planmäßig, und das Unternehmen bekräftigt, dass der erste Silberguss im zweiten Quartal 2028 erfolgen wird.

     

    „Die Bauarbeiten bei Los Ricos South laufen auf Hochtouren. Die Rodungsarbeiten sind weit fortgeschritten, mehr als 150 Auftragnehmer sind vor Ort im Einsatz, und alle Bestellungen für Ausrüstung mit langer Lieferzeit wurden bereits aufgegeben“, sagte Brad Langille, Präsident und CEO. „Mit Barmitteln in Höhe von 284 Millionen US-Dollar sowie dem Cashflow aus Parral ist das Projekt vollständig finanziert, ohne dass Schulden oder zusätzliches Eigenkapital erforderlich sind. Basierend auf unseren internen Schätzungen unter Zugrundelegung von 60 US-Dollar pro Unze Silber und 4.200 US-Dollar pro Unze Gold erwarten wir unseren maximalen Cash-Ausstoß im dritten Quartal 2027 und halten die Barreserven während der gesamten Bauphase auf mindestens 130 Millionen US-Dollar. Wir liegen im Zeitplan und konzentrieren uns weiterhin darauf, den ersten Silberguss im zweiten Quartal 2028 zu realisieren.“

     

    Bauprojekt „Los Ricos South“ – Wichtigste Meilensteine

     

    • Aktive Bauarbeiten – Die Rodungs- und Erdarbeiten am Standort der Aufbereitungsanlage schreiten voran; mehr als 150 Auftragnehmer sind vor Ort im Einsatz.
    • Alle Bestellungen mit langer Lieferzeit erteilt – Alle Bestellungen für Ausrüstung mit langer Lieferzeit wurden erteilt, und die Beschaffung verläuft planmäßig. Zu den Bestellungen mit langer Lieferzeit gehören die SAG-Mühle, der Tailings-Filter, der Brecher, die elektrische Schaltanlage, die Merrill-Crowe-Anlage, Förderbänder, Schlammpumpen, Hydrozyklone, Aufgeber und Siebe.
    • Anlagenplanung – Die von M3 und DENM Engineering durchgeführte Planung ist zu 90 % abgeschlossen
    • Untertagebauunternehmen ausgewählt – Cominvi plant, im 4. Quartal 2026 mit den Arbeiten vor Ort zu beginnen.
    • Zeitplan eingehalten – Bau und Beschaffung verlaufen planmäßig, der erste Silberguss ist weiterhin für das 2. Quartal 2028 vorgesehen.

     

    Seite 1 von 4 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    GoGold treibt den Bau von Los Ricos South voran GoGoldResources_LosRicosSouth_22-09-2026_DEPRcomHalifax, NS / IRW-Press / GoGold Resources Inc. (TSX: GGD) (OTCQX: GLGDF) („GoGold“, „das Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gogold-resources-inc/ – freut sich, …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     