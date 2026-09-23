GoGold treibt den Bau von Los Ricos South voran
Halifax, NS / IRW-Press / GoGold Resources Inc. (TSX: GGD) (OTCQX: GLGDF) („GoGold“, „das Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gogold-resou ... – freut sich, nach dem am 25. August 2026 angekündigten Baubeginn ein Update zu den Bauarbeiten an seinem Projekt „Los Ricos South“ in Jalisco, Mexiko, zu geben. Das Projekt verläuft planmäßig, und das Unternehmen bekräftigt, dass der erste Silberguss im zweiten Quartal 2028 erfolgen wird.
„Die Bauarbeiten bei Los Ricos South laufen auf Hochtouren. Die Rodungsarbeiten sind weit fortgeschritten, mehr als 150 Auftragnehmer sind vor Ort im Einsatz, und alle Bestellungen für Ausrüstung mit langer Lieferzeit wurden bereits aufgegeben“, sagte Brad Langille, Präsident und CEO. „Mit Barmitteln in Höhe von 284 Millionen US-Dollar sowie dem Cashflow aus Parral ist das Projekt vollständig finanziert, ohne dass Schulden oder zusätzliches Eigenkapital erforderlich sind. Basierend auf unseren internen Schätzungen unter Zugrundelegung von 60 US-Dollar pro Unze Silber und 4.200 US-Dollar pro Unze Gold erwarten wir unseren maximalen Cash-Ausstoß im dritten Quartal 2027 und halten die Barreserven während der gesamten Bauphase auf mindestens 130 Millionen US-Dollar. Wir liegen im Zeitplan und konzentrieren uns weiterhin darauf, den ersten Silberguss im zweiten Quartal 2028 zu realisieren.“
Bauprojekt „Los Ricos South“ – Wichtigste Meilensteine
- Aktive Bauarbeiten – Die Rodungs- und Erdarbeiten am Standort der Aufbereitungsanlage schreiten voran; mehr als 150 Auftragnehmer sind vor Ort im Einsatz.
- Alle Bestellungen mit langer Lieferzeit erteilt – Alle Bestellungen für Ausrüstung mit langer Lieferzeit wurden erteilt, und die Beschaffung verläuft planmäßig. Zu den Bestellungen mit langer Lieferzeit gehören die SAG-Mühle, der Tailings-Filter, der Brecher, die elektrische Schaltanlage, die Merrill-Crowe-Anlage, Förderbänder, Schlammpumpen, Hydrozyklone, Aufgeber und Siebe.
- Anlagenplanung – Die von M3 und DENM Engineering durchgeführte Planung ist zu 90 % abgeschlossen
- Untertagebauunternehmen ausgewählt – Cominvi plant, im 4. Quartal 2026 mit den Arbeiten vor Ort zu beginnen.
- Zeitplan eingehalten – Bau und Beschaffung verlaufen planmäßig, der erste Silberguss ist weiterhin für das 2. Quartal 2028 vorgesehen.