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Xiaomi Aktie schwach im Handel - 23.09.2026
Die Xiaomi Aktie notiert am 23.09.2026 mit -2,46 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.
Xiaomi Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 23.09.2026
Mit einer Performance von -2,46 % musste die Xiaomi Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Xiaomi Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,72 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,9485€, mit einem Minus von -2,46 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?
Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Xiaomi nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +17,07 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um +1,75 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,78 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -33,08 % verloren.
Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,75 %
|1 Monat
|-3,78 %
|3 Monate
|+17,07 %
|1 Jahr
|-51,37 %
? wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Ergebnis- und Margendruck bei Xiaomi: Genannt werden für Q2 ein Rückgang des bereinigten Nettogewinns um rund 43 % und eine Smartphone-Bruttomarge von 8,5 % infolge höherer Speicherpreise. Skeptiker erwarten anhaltende Belastungen durch EV- und KI-Investitionen; andere verweisen auf hohe Liquidität, soliden Free Cashflow und Fitchs BBB-Rating mit stabilem Ausblick.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.
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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Xiaomi Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Xiaomi Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.