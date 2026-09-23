HPW investiert in Garsten: Neue Kupferdraht-Anlage für mehr Nachhaltigkeit
HPW Metallwerk setzt in Garsten neue Maßstäbe: Eine hochmoderne UPCAST-Anlage stärkt Kapazität, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit im Zukunftsmarkt Elektromobilität.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- HPW Metallwerk hat am Standort Garsten eine neue Produktionshalle errichtet und eine innovative UPCAST-Anlage zur Herstellung von Kupferdraht in Betrieb genommen.
- Die Anlage erweitert die Produktionskapazitäten für die Automobil- und Industriebranche, insbesondere für Anwendungen in der Elektromobilität.
- Aufbereiteter Kupferschrott und recycelte Kupferkathoden können direkt als Ausgangsmaterial eingesetzt werden, wodurch HPW den CO₂-Fußabdruck deutlich reduziert.
- Die stärkere vertikale Integration erhöht die Versorgungssicherheit und verringert die Abhängigkeit von volatilen Rohstoffmärkten.
- Garsten dient als zentrales Elektromobilitätszentrum für die Belieferung internationaler Premium-Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer; die Investition soll die Wettbewerbsfähigkeit und internationale Expansion sichern.
- HPW positioniert sich als weltweit tätiger Technologieführer für Hochleistungs-Kupferdrähte, die vor allem in Elektromobilität und erneuerbaren Energien eingesetzt werden.
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