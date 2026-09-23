Deutsche Rohstoff Aktie fällt auf 83,70€ - 23.09.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -1,76 % verliert die Deutsche Rohstoff Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,35 %, geht es heute bei der Deutsche Rohstoff Aktie nach unten. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

Deutsche Rohstoff AG investiert in Exploration und Förderung von Öl, Gas und Metallen, Schwerpunkt US-Onshore-Öl (u.a. Colorado, North Dakota). Hauptgeschäft: Entwicklung und Verkauf von Förderprojekten, Beteiligungen, Royalty-Strukturen. Konkurrenz: u.a. Ring Energy, Ovintiv, kleinere US-E&Ps. USP: fokussierter deutscher Investor mit Explorations-Know-how, opportunistische Portfolio-Steuerung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Deutsche Rohstoff-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,55 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Rohstoff Aktie damit um -8,86 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,35 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Rohstoff +72,57 % gewonnen.

Deutsche Rohstoff Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,86 % 1 Monat -9,35 % 3 Monate +2,55 % 1 Jahr +108,92 %

? wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Rohstoff Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 23.09.2026, 08:22 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung der Deutschen Rohstoff angesichts hoher Ölpreise, steigender Förderung und des Bohrprogramms. Optimisten erwarten starke Q3-/Q4-Ergebnisse, hohe Mittelrückflüsse und wünschen Rückkäufe bzw. Ausschüttungen; ein Rückkauf ist derzeit jedoch begrenzt. Skeptiker sehen den Bewertungsabschlag wegen Ölpreisvolatilität, Angebotsrisiken und geringer Ausschüttungen als gerechtfertigt. Der jüngste Kursdruck wird auch mit einem größeren Verkäufer erklärt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Rohstoff eingestellt.

Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 421,46 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Rohstoff

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,91 %. Equinor notiert im Minus, mit -0,69 %. ENI notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Shell verliert -0,71 % TotalEnergies notiert im Minus, mit -0,93 %.

Deutsche Rohstoff Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Deutsche Rohstoff Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Deutsche Rohstoff Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.