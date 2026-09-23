Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie legt zu - 23.09.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Microstrategy (Doing business Strategy) (A). Sie steigt um +2,42 % auf 149,76€. Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,42 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 149,76€. Setzt sich der positive Trend fort?

MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +62,16 %.

Auf Wochensicht steht bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit ein Gewinn von +34,31 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +47,59 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) auf +13,62 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +34,31 % 1 Monat +47,59 % 3 Monate +62,16 % 1 Jahr -47,72 %

? wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 23.09.2026, 08:22 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursentwicklung von Strategy im Zuge eines Bitcoin-Anstiegs auf etwa 86.000 US-Dollar. Diskutiert werden Buchgewinne von über 40 Prozent, Erwartungen neuer Höchststände und sehr bullische Langfristziele. Zudem wird der Rückkauf von STRC zur Annäherung an den Nennwert thematisiert; frühere Bitcoin-Verkäufe und spätere Rückkäufe gelten als Kritikpunkt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 378 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,42 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,22 %. IBM notiert im Plus, mit +0,27 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,72 %. Oracle legt um +0,54 % zu SAP notiert im Minus, mit -0,11 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.