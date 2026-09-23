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    Besonders beachtet!

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    D-Wave Quantum Aktie bestätigt den positiven Trend - +4,66 % - 23.09.2026

    Die D-Wave Quantum Aktie notiert am 23.09.2026 mit +4,66 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - D-Wave Quantum Aktie bestätigt den positiven Trend - +4,66 % - 23.09.2026
    Foto: D-Wave Quantum Inc.

    D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.

    D-Wave Quantum Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 23.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die D-Wave Quantum Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,66 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die D-Wave Quantum Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,52 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 16,060, mit einem Plus von +4,66 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Anstieg bei D-Wave Quantum konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -27,47 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Auf Wochensicht steht bei der D-Wave Quantum Aktie damit ein Gewinn von +12,98 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,80 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die D-Wave Quantum um -30,20 % verloren.

    D-Wave Quantum Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,98 %
    1 Monat -7,80 %
    3 Monate -27,47 %
    1 Jahr -25,47 %
    Stand: 23.09.2026, 08:23 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur D-Wave Quantum Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Volatilität und eine mögliche Auflösung der Seitwärtsbewegung, die viele zum kurzfristigen Trading nutzen. Skepsis gilt der hohen Bewertung, insbesondere dem KUV, sowie dem bislang hypegetriebenen Kursanstieg. Diskutiert werden verzögerte Umsätze, aber auch Bookings von 35,5 Mio. USD im ersten Halbjahr als Basis für hohe Umsatzprognosen ab Q4 2026. Entscheidend bleibt die Umsetzung der Aufträge.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber D-Wave Quantum eingestellt.

    Zur D-Wave Quantum Diskussion

    Informationen zur D-Wave Quantum Aktie

    Es gibt 376 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,02 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, IonQ & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Lohnt sich ein Investment in die D-Wave Quantum Aktie?


    Ob die D-Wave Quantum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur D-Wave Quantum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    D-Wave Quantum

    +4,04 %
    +12,98 %
    -7,80 %
    -27,47 %
    -25,47 %
    +1.754,65 %
    +33,33 %
    ISIN:US26740W1099WKN:A3DSV9
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