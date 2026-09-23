🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKWS SAAT AktievorwärtsNachrichten zu KWS SAAT

    Besonders beachtet!

    281 Aufrufe 281 0 Kommentare 0 Kommentare

    KWS SAAT Aktie weiter im Abwärtstrend - -6,66 % - 23.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die KWS SAAT Aktie bisher Verluste von -6,66 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der KWS SAAT Aktie.

    Besonders beachtet! - KWS SAAT Aktie weiter im Abwärtstrend - -6,66 % - 23.09.2026
    Foto: Swen Pförtner - picture alliance/dpa

    KWS SAAT ist ein führender Saatguthersteller mit Fokus auf Zuckerrüben, Mais, Getreide und Gemüse. Kern ist Züchtung, Produktion und Vertrieb leistungsfähiger, oft gentechnikfreier Sorten. Starke Position in Europa, wachsende Präsenz in Amerika/Asien. Hauptkonkurrenten: Bayer (Dekalb), Corteva, Syngenta, Limagrain. USP: Zuckerrübensegment, Züchtungskompetenz, Unabhängigkeit von Agrochemie-Konzernen.

    KWS SAAT aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 23.09.2026

    Mit einer Performance von -6,66 % musste die KWS SAAT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem Plus von +0,90 % am Vortag kommt es heute bei KWS SAAT zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -6,66 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

    Obwohl die KWS SAAT Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +9,61 %.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,45 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von KWS SAAT +6,57 % gewonnen.

    KWS SAAT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,77 %
    1 Monat -2,45 %
    3 Monate +9,61 %
    1 Jahr +14,42 %
    Stand: 23.09.2026, 08:23 Uhr

    Informationen zur KWS SAAT Aktie

    Es gibt 33 Mio. KWS SAAT Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,41 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, IonQ & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Gewinn steigt – Dividende wird erneut erhöht


    KWS Saat hat im Geschäftsjahr 2025/2026 einen Umsatzrückgang um 3,0 Prozent auf 1,63 Milliarden Euro verbucht, organisch betrug das Minus 1,0 Prozent. Das EBITDA sank um 2,1 Prozent auf 343,1 Millionen Euro, die Marge stieg leicht von 20,9 auf 21,1 …

    KWS Saat will nach einem Umsatzrückgang wieder wachsen


    KWS Saat will nach einem Umsatzrückgang im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 (Ende Juni) wieder wachsen. Auf vergleichbarer Basis, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, sollen die Erlöse um rund drei Prozent zulegen, teilte der …

    So schlagen sich die Wettbewerber von KWS SAAT

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,19 %. Bayer notiert im Plus, mit +0,32 %.

    KWS SAAT Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der KWS SAAT Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur KWS SAAT Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    KWS SAAT

    -6,53 %
    -6,77 %
    -2,45 %
    +9,61 %
    +14,42 %
    +35,94 %
    +4,29 %
    +21,46 %
    +1.413,58 %
    ISIN:DE0007074007WKN:707400
    KWS SAAT direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! KWS SAAT Aktie weiter im Abwärtstrend - -6,66 % - 23.09.2026 Am heutigen Handelstag muss die KWS SAAT Aktie bisher Verluste von -6,66 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der KWS SAAT Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     