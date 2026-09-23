KWS SAAT Aktie weiter im Abwärtstrend - -6,66 % - 23.09.2026

Mit einer Performance von -6,66 % musste die KWS SAAT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem Plus von +0,90 % am Vortag kommt es heute bei KWS SAAT zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -6,66 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

KWS SAAT ist ein führender Saatguthersteller mit Fokus auf Zuckerrüben, Mais, Getreide und Gemüse. Kern ist Züchtung, Produktion und Vertrieb leistungsfähiger, oft gentechnikfreier Sorten. Starke Position in Europa, wachsende Präsenz in Amerika/Asien. Hauptkonkurrenten: Bayer (Dekalb), Corteva, Syngenta, Limagrain. USP: Zuckerrübensegment, Züchtungskompetenz, Unabhängigkeit von Agrochemie-Konzernen.

Obwohl die KWS SAAT Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +9,61 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,45 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von KWS SAAT +6,57 % gewonnen.

KWS SAAT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,77 % 1 Monat -2,45 % 3 Monate +9,61 % 1 Jahr +14,42 %

Informationen zur KWS SAAT Aktie

Stand: 23.09.2026, 08:23 Uhr

Es gibt 33 Mio. KWS SAAT Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,41 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

KWS Saat hat im Geschäftsjahr 2025/2026 einen Umsatzrückgang um 3,0 Prozent auf 1,63 Milliarden Euro verbucht, organisch betrug das Minus 1,0 Prozent. Das EBITDA sank um 2,1 Prozent auf 343,1 Millionen Euro, die Marge stieg leicht von 20,9 auf 21,1 …

KWS Saat will nach einem Umsatzrückgang im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 (Ende Juni) wieder wachsen. Auf vergleichbarer Basis, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, sollen die Erlöse um rund drei Prozent zulegen, teilte der …

So schlagen sich die Wettbewerber von KWS SAAT

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,19 %. Bayer notiert im Plus, mit +0,32 %.

KWS SAAT Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der KWS SAAT Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur KWS SAAT Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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