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    Rockstone News - Tocvan vergrößert El Mezquite

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    107 m mit 0,5 g/t Gold bestätigen wachsende Neuentdeckung nur 2 km von der Pilotanlage entfernt

    Rockstone News - Tocvan vergrößert El Mezquite - 107 m mit 0,5 g/t Gold bestätigen wachsende Neuentdeckung nur 2 km von der Pilotanlage entfernt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

     

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    Veröffentlichung im Auftrag von Tocvan Ventures Corp.

     

    Bei Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) verdichten sich die Hinweise, dass sich mit El Mezquite eine bedeutende neue Gold-Silber-Entdeckung innerhalb von Gran Pilar entwickelt. Tocvan erklärt in der heutigen Pressemitteilung, dass auf dem Gran Pilar Projekt die El Mezquite Zone das Potenzial besitzt, die etablierte Main Zone als Ressource deutlich zu übertreffen. Darüber hinaus betont Tocvan, dass die Durchschnittsgehalte von aktiven Goldminen in Sonora oft zwischen 0,25 und 0,4 g/t Gold liegen.

     

    Das heute veröffentlichte Step-out-Bohrloch JES-26-175 lieferte 130 m nördlich des ursprünglichen Entdeckungslochs erneut mächtige, oberflächennahe Mineralisierung: 106,75 m mit 0,5 g/t Gold und 3,46 g/t Silber innerhalb einer außergewöhnlich breiten mineralisierten Hülle von 271,45 m mit 0,3 g/t Gold.

     

    Damit liefert nun bereits das dritte bedeutende Bohrloch entlang El Mezquite starke Ergebnisse, während die Entdeckung weiterhin in mehrere Richtungen offen ist und lediglich rund 2 km von Tocvans entstehender Pilotanlage entfernt liegt.

     

    JES-26-175 durchschnitt ab lediglich 1,53 m Bohrtiefe insgesamt: 271,45 m mit 0,26 g/t Gold und 2,41 g/t Silber. Darin liegen 106,75 m mit 0,5 g/t Gold sowie weitere höhergradige Abschnitte, darunter 16,78 m mit 0,97 g/t Gold und 3,05 m mit 1,11 g/t Gold und 23,43 g/t Silber.

     

    Damit stehen nun 3 zentrale Treffer entlang El Mezquite:

    • 215 m mit rund 0,6 g/t Gold (JES-26-155 vom 6. August)
    • 81,1 m mit rund 0,5 g/t Gold (JES-26-172 vom 16. September)
    • 106,75 m mit 0,5 g/t Gold (JES-26-175 von heute)

     

    LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

     

    https://www.rockstone-news.de/tocvan-el-mezquite-107m-gold-nur-2-km-vo ...

     

    Unternehmensdetails

     

    Tocvan Ventures Corp.

    Suite 1150 Iveagh House

    707 – 7th Avenue S.W.

    Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

    Telefon: +1 403 668 7855

    Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

    www.tocvan.com

    ISIN: CA88900N1050

    Aktien im Markt: 78.735.014

     

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    Kanada Symbol (CSE): TOC

    Aktueller Kurs: 0,76 CAD (22.09.2026)

    Marktkapitalisierung: 60 Mio. CAD

     

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    Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

    Aktueller Kurs: 0,475 EUR (22.09.2026)

    Marktkapitalisierung: 37 Mio. EUR

     

    Stephan Bogner

     

    Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

     

    Kontakt

     

    Rockstone News & Research

    Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

    Müligässli 1, 8598 Bottighofen

    Schweiz

    Telefon: +41-71-5896911

    Email: info@rockstone-news.de

     

    Disclaimer: Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Tatsächliche Entwicklungen können wesentlich abweichen. Detaillierte Risikofaktoren finden Sie in den öffentlichen Einreichungen von Tocvan Ventures Corp. unter www.sedarplus.ca. Der Bericht dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Autor Stephan Bogner erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung und hält Wertpapiere des Unternehmens, was einen Interessenkonflikt darstellt. Investitionsentscheidungen sollten stets auf eigener Recherche

     



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