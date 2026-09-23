UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeiten für das neue iPhone Pro und iPhone Pro Max seien im Wochenvergleich weltweit leicht gestiegen, hätten sich in China für das Pro-Modell aber kaum verändert, schrieb David Vogt am Dienstag. Alles in allem signalisiere das im Jahresvergleich - China ausgeklammert - eine womöglich leicht anziehende Nachfrage./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 20:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 298,1EUR auf Tradegate (23. September 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Vogt

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 296

Kursziel alt: 296

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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