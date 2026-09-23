KWS Saat fallen - Geschäftszahlen enttäuschen nach Kursanstieg

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie

Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,30 % und einem Kurs von 72,40 auf Tradegate (23. September 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

KWS SAAT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von +11,43 %/+30,00 % bedeutet.