AKTIE IM FOKUS
KWS Saat fallen - Geschäftszahlen enttäuschen nach Kursanstieg
- KWS-Saat-Aktie fällt nach Zahlen um gut sieben Prozent
- Umsatz und Ebitda bleiben hinter Erwartungen zurück
- Ausblick enttäuscht trotz jüngster Kursgewinne
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Aktienkurs von KWS Saat ist am Mittwoch nach Geschäftszahlen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut 7 Prozent auf 72,90 Euro abgesackt. In diesem Bereich verläuft die 100-Tage-Linie. Die 200-Tage-Linie - ebenfalls ein Indikator der längerfristigen Kursentwicklung liegt bei etwa 71,50 Euro.
Umsatz und operatives (Ebitda) von KWS Saat blieben im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 hinter den durchschnittlichen Analystenschätzungen zurück. Auch der Ausblick des Saatgutherstellers dürfte Anlegern kaum reichen für eine bessere Stimmung, vor allem nach dem zuletzt guten Lauf der Aktien, erklärte ein Händler in einer ersten Reaktion. Der Aktienkurs hatte vom Zwischentief Mitte Juni bis zum Schlusskurs vom Dienstag um rund ein Fünftel zugelegt./mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie
Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,30 % und einem Kurs von 72,40 auf Tradegate (23. September 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
KWS SAAT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von +11,43 %/+30,00 % bedeutet.