JEFFERIES stuft Axa auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 52,50 Euro auf "Buy" belassen. Hauptthema bei einem Treffen mit Europa-Management sei der zuletzt übernommene italienische Direktversicherer Prima gewesen, schrieb Philip Kett am Dienstag. Das Geschäft habe hervorragende Fortschritte gemacht, allerdings blieben noch kleinere Zweifel für ihn./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 44,12EUR auf Tradegate (23. September 2026, 08:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52,50

Kursziel alt: 52,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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