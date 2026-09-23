JEFFERIES stuft Axa auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 52,50 Euro auf "Buy" belassen. Hauptthema bei einem Treffen mit Europa-Management sei der zuletzt übernommene italienische Direktversicherer Prima gewesen, schrieb Philip Kett am Dienstag. Das Geschäft habe hervorragende Fortschritte gemacht, allerdings blieben noch kleinere Zweifel für ihn./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 44,12EUR auf Tradegate (23. September 2026, 08:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52,50
Kursziel alt: 52,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52,50
Kursziel alt: 52,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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