JPMORGAN stuft VINCI auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci nach Gesprächen mit dem Management des Infrastrukturkonzerns mit einem Kursziel von 142 Euro auf "Neutral" belassen. Die anstehende französische Haushaltsdebatte dürfte zäh werden, weshalb schwer abzuschätzen sei, wann im kommenden Jahr die versprochene Senkung der französischen Sondersteuer auf Unternehmensgewinne komme, schrieb Elodie Rall am Dienstag. Dennoch halte Vinci an den geplanten, soliden Dividenden und Aktienrückkäufen fest. Pläne zur Trennung von Aktivitäten gebe es nicht, und die mit den Halbjahreszahlen angekündigten, positiven Nachrichten zu Rechenzentren könnten sich verzögern. Dazu dürften die Kerosinpreise hoch bleiben, sodass es bis zum Jahresende keine großen Änderungen bei den Verkehrstrends geben sollte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 19:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 112,9EUR auf Tradegate (23. September 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 142
Kursziel alt: 142
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 142
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