JPMORGAN stuft VINCI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci nach Gesprächen mit dem Management des Infrastrukturkonzerns mit einem Kursziel von 142 Euro auf "Neutral" belassen. Die anstehende französische Haushaltsdebatte dürfte zäh werden, weshalb schwer abzuschätzen sei, wann im kommenden Jahr die versprochene Senkung der französischen Sondersteuer auf Unternehmensgewinne komme, schrieb Elodie Rall am Dienstag. Dennoch halte Vinci an den geplanten, soliden Dividenden und Aktienrückkäufen fest. Pläne zur Trennung von Aktivitäten gebe es nicht, und die mit den Halbjahreszahlen angekündigten, positiven Nachrichten zu Rechenzentren könnten sich verzögern. Dazu dürften die Kerosinpreise hoch bleiben, sodass es bis zum Jahresende keine großen Änderungen bei den Verkehrstrends geben sollte./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 19:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 112,9EUR auf Tradegate (23. September 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 142

Kursziel alt: 142

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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