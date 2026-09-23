SBF AG: Ergebnis im 1. Halbjahr 2026 deutlich verbessert
Trotz rückläufiger Umsätze präsentiert SBF im ersten Halbjahr 2026 deutlich bessere Ertragskennzahlen – gestützt von hohem Auftragsbestand, aber gedämpften Aussichten.
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- **Deutliche Ergebnisverbesserung:** Das EBITDA stieg im ersten Halbjahr 2026 auf **1,6 Mio. Euro** nach 0,5 Mio. Euro im Vorjahr; die EBITDA-Marge erhöhte sich von rund 2 % auf rund 8 %. Das Halbjahresergebnis wurde mit **0,6 Mio. Euro positiv** (H1 2025: -0,7 Mio. Euro).
- **Umsatz rückläufig:** Der Konzernumsatz sank aufgrund verzögerter Projektabrufe um 9,6 % auf **19,8 Mio. Euro** (H1 2025: 21,9 Mio. Euro).
- **Hoher Auftragsbestand:** Zum 31. Juli 2026 belief sich der Auftragsbestand auf **98,5 Mio. Euro** und sichert die Auslastung der Produktionsstätten über das laufende Geschäftsjahr hinaus.
- **Uneinheitliche Segmententwicklung:** Der Umsatz im Segment Schienenfahrzeuge sank auf 10,0 Mio. Euro, während die öffentliche und industrielle Beleuchtung leicht auf 4,5 Mio. Euro zulegte. Die Sensortechnologie und Elektromechanik verzeichnete einen Rückgang auf 5,4 Mio. Euro.
- **Prognose für 2026 gesenkt:** SBF erwartet nun einen Umsatz von **38,0 bis 41,0 Mio. Euro** und ein EBITDA von **1,8 bis 2,4 Mio. Euro**. Grund sind vor allem verzögerte Abrufe aus laufenden Projekten in allen drei Segmenten.
- **Schwächeres zweites Halbjahr erwartet:** Der Umsatz soll etwa auf dem Niveau des ersten Halbjahres liegen; das EBITDA wird wegen weiterer Projektverzögerungen und einer einmaligen Belastung aus einem Rechtsstreit voraussichtlich nur **0,2 bis 0,8 Mio. Euro** betragen.
Der Kurs von SBF lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,4100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,78 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,3800EUR das entspricht einem Minus von -1,24 % seit der Veröffentlichung.
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