Osisko Gold gibt die Konditionen für die auf 600 Millionen US-Dollar aufgestockte Emission von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 9,250 % bekannt, die der Refinanzierung der Projektfinanzierung für das Appian-Projekt und der Weiterentwicklung des Cariboo-Goldprojekts dienen soll

Toronto, Ontario, 23. September 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) („Osisko Gold“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold- ... – gibt die Preisgestaltung für ihre Emission (die „Emission“) von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 600 Millionen US-Dollar, einem Zinssatz von 9,250 % und Fälligkeit im Jahr 2031 (die „Schuldverschreibungen“) zur Refinanzierung seiner bestehenden vorrangig besicherten Projektkreditfazilität mit Mitteln, die von Appian Capital Advisory Limited verwaltet werden (die „Appian-Kreditfazilität“), und zur Förderung des Baus des Cariboo-Goldprojekts in British Columbia, Kanada (das „Cariboo-Goldprojekt“), zu einem Ausgabepreis von 100,0 % bekannt. Das Emissionsangebot wird voraussichtlich am 30. September 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Das Emissionsangebot wurde gegenüber dem zuvor angekündigten Emissionsvolumen von Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 500 Millionen US-Dollar aufgestockt.

Die Schuldverschreibungen werden halbjährlich nachträglich am 1. April und 1. Oktober eines jeden Jahres, beginnend am 1. April 2027, verzinst und sind am 1. Oktober 2031 fällig. Die Schuldverschreibungen werden vollständig und bedingungslos von bestimmten Tochtergesellschaften des Unternehmens garantiert, zu denen zum Zeitpunkt des Abschlusses voraussichtlich Barkerville Gold Mines Ltd., der Tochtergesellschaft des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Cariboo-Goldprojekt, bestehen und durch ein vorrangiges Pfandrecht an den Vermögenswerten des Unternehmens und jedes Bürgen gesichert sein, einschließlich der Beteiligungen des Unternehmens und jedes Bürgen an ihren jeweiligen Tochtergesellschaften, des Zinsrücklagenkontos und des Auszahlungskontos, wie hierin beschrieben, sowie des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

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