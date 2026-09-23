China gegen die USA: Alibaba zündet die nächste KI-Stufe

Der chinesische Technologiekonzern Alibaba treibt seine globale Expansion im Bereich Cloud und künstliche Intelligenz voran. In den kommenden 12 Monaten will das Unternehmen erstmals Cloud-Regionen in der Türkei, Finnland und den Niederlanden eröffnen. Auch in Deutschland, Malaysia, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Frankreich und Hongkong soll die Rechenzentrumskapazität wachsen.

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Alibaba plant bis 2032 ein weltweites Netzwerk mit einer Leistung von 20 Gigawatt. Damit will der Konzern seine Cloud- und KI-Dienste näher an internationale Kunden bringen. Bereits zuletzt hatte Alibaba neue Rechenzentren in Brasilien und Frankreich eröffnet.

"Wir sind bestrebt, eng mit unserem globalen Ökosystem zusammenzuarbeiten, um KI für Unternehmen skalierbarer, praxisorientierter und zugänglicher zu machen", sagte Li Feifei, Technologiechef und Präsident des internationalen Geschäfts von Alibaba Cloud Intelligence, laut Bloomberg.

Damit tritt Alibaba zunehmend außerhalb Asiens gegen westliche Technologiekonzerne wie Amazon und Alphabet an. Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb zwischen China und den USA um die technologische Vorherrschaft bei Chips, Cloud-Infrastruktur und KI-Modellen.

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Alibaba setzt auf eigene Chips und Modelle

Die Expansion ist Teil einer deutlich größeren KI-Strategie. Auf seiner Technologiekonferenz in Hangzhou stellte Alibaba zuletzt neue KI-Chips vor, die nach Angaben des Konzerns für das Training sogenannter Frontier-Modelle ausgelegt sind. Zudem arbeitet das Unternehmen an neuen Basismodellen mit fünf bis zehn Billionen Parametern.

Die geplante Infrastruktur könnte sich für Alibaba zu einem lukrativen Geschäft entwickeln. Die Citigroup schätzt, dass das globale Rechenzentrumsnetzwerk langfristig mehr als 160 Milliarden US-Dollar an externen Cloud-Umsätzen ermöglichen könnte.

Alibaba hatte bereits 2025 einen dreijährigen KI-Investitionsplan über 53 Milliarden US-Dollar angekündigt. Seitdem deutete der Konzern an, dass seine Investitionen in die digitale Infrastruktur weiter steigen dürften.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,94 % und einem Kurs von 97,60EUR auf Tradegate (23. September 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

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