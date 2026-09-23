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    Iran muss internationale Flüge in der Region streichen

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran streicht wegen US-Sanktionen Regionalflüge
    • Bagdad und Maskat nehmen iranische Flüge nicht an
    • USA drohen Airlines weltweit mit Stilllegung
    Iran muss internationale Flüge in der Region streichen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN (dpa-AFX) - Angesichts weitreichender US-Sanktionen muss der Iran internationale Flüge in der Region streichen. Flughäfen im irakischen Bagdad und Maskat im Oman würden ab Mittwochmorgen keine iranischen Flüge mehr annehmen, berichtete die Nachrichtenagentur ISNA unter Berufung auf die iranische Luftfahrtbehörde.

    Man arbeite daran, Flüge in den Irak an einen anderen Flughafen umzuleiten, sagte demnach ein Sprecher der Behörde. Auch Flüge iranischer Fluggesellschaften ins benachbarte Aserbaidschan seien ab sofort aufgehoben, berichtete die Zeitung "Shargh" unter Berufung auf Azerbaijan Airlines.

    Noch am Dienstag hatte die iranische Luftfahrtbehörde angegeben, es seien keine Flugstreichungen bekannt.

    US-Finanzminister Scott Bessent hatte am Montag in einem Interview weiteren Druck auf den iranischen Luftfahrtsektor angekündigt. Seinen Worten nach sollten ab Mittwoch alle iranischen Fluggesellschaften weltweit stillgelegt werden. Dafür würden Drittstaaten unter Druck gesetzt. Er drohte Ländern mit dem Ausschluss aus dem US-Dollarsystem, sollten sie iranische Airlines mit Treibstoff versorgen, Landedienste bereitstellen oder Tickets für sie verkaufen.

    Die Aussagen folgten auf neue weitreichende US-Sanktionen gegen den iranischen Luftfahrtsektor vor zwei Wochen./mar/DP/jha







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