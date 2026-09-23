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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    DAX setzt Aufwärtstrend fort – Hoffnung auf diplomatische Lösung in Nahost

    Die Anleger in Frankfurt setzen weiterhin auf eine diplomatische Lösung des Konflikts im Nahen Osten, auch wenn sich die Stimmung gestern zwischenzeitlich wieder etwas eingetrübt hat.

    Neue Sanktionsdrohungen der USA gegen Länder und Organisationen, die weiterhin Geschäfte mit dem Iran betreiben, zeigen, wie fragil die Situation bleibt. Der Blick der Anleger richtet sich deshalb umso stärker auf das morgige Treffen zwischen den USA und China. Denn neben den Handelsbeziehungen werden auch geopolitische Fragen zur Sprache kommen. Der Konflikt im Nahen Osten berührt durch die Störungen der internationalen Lieferketten zunehmend auch die wirtschaftlichen Interessen Chinas. Die Vorschusslorbeeren der Investoren auf einen Sieg der Diplomatie sind groß, geliefert werden müssen jetzt konkrete Fortschritte.

    Mit den Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA stehen heute wichtige Frühindikatoren auf der Agenda. Die Anleger werden genau darauf achten, ob sich daraus weitere Hinweise auf eine wirtschaftliche Erholung ableiten lassen. Nach der geldpolitischen Standortbestimmung der vergangenen Woche müssen nun die Konjunkturdaten zeigen, ob die Hoffnung auf eine Erholung auch fundamental gerechtfertigt ist.

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    Der DAX dürfte zunächst weiter versuchen, sich oberhalb von 25 600 Punkten festzusetzen. Neue größere Kursdynamik ist allerdings vorerst kaum zu erwarten. Noch gehen die Anleger bei ihren Käufen sehr selektiv vor, wodurch dem deutschen Leitindex die notwendige Marktbreite für einen stärkeren Aufwärtsimpuls fehlt. Ein Index kann von wenigen starken Aktien kurzfristig nach oben gezogen werden, für einen nachhaltigen Aufwärtstrend braucht es die Unterstützung des breiten Marktes.

    Die Energiepreise bleiben der entscheidende Risikofaktor. Jede Aussicht auf diplomatische Entspannung kann den Ölpreis drücken und die Inflationssorgen lindern. Umgekehrt reichen neue geopolitische Spannungen aus, um die Rechnung innerhalb kürzester Zeit wieder umzukehren. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 25 550 und 25 850 Punkten bewegen.

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    Andreas Lipkow
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    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
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    Verfasst von Andreas Lipkow
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