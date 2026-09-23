ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Fraport auf 'Overweight' - Ziel 81 Euro
- JPMorgan bestätigt Fraport mit Kursziel 81 Euro
- Management erwartet robuste Barmittelentwicklung
- Flugverkehr und Ebitda-Aussichten 2027 optimistisch
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Overweight" belassen. Das Management des Flughafenbetreibers habe sich optimistisch zur angestrebten Barmittelentwicklung im laufenden Jahr sowie den Flugverkehrs- und operativen Ergebnisaussichten (Ebitda) 2027 geäußert, schrieb Elodie Rall am Dienstag in ihrer Brancheneinschätzung. Fraport und Konkurrent Aeroports de Paris (ADP) sind ihre Favoriten./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 20:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 00:20 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 64,10 auf Tradegate (23. September 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Fraport zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von +8,02 %/+35,03 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 81 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Fraport - 577330 - DE0005773303
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fraport. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Virtuelles Privatanlegerforum am Mittwoch mit der IR: