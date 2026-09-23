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    WPP-Finanzchefin wechselt 2027 zum Spirituosenhersteller Diageo

    Für Sie zusammengefasst
    • Joanne Wilson wird neue Finanzchefin bei Diageo
    • Nik Jhangiani bleibt bis zur Übergabe im Amt
    • Diageo baut das Management erneut grundlegend um
    WPP-Finanzchefin wechselt 2027 zum Spirituosenhersteller Diageo
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Beim britischen Spirituosen- und Guinness-Hersteller Diageo kommt es erneut zu einem Wechsel in der Führungsetage. Die Managerin Joanne Wilson werde im Laufe des kommenden Jahres als neue Finanzchefin in die Konzernführung eintreten und dort Nik Jhangiani ablösen, teilte Diageo am Mittwoch mit. Dieser werde bis dahin auf seinem Posten bleiben, um eine reibungslose Übergabe sicherzustellen, sagte Konzernchef Dave Lewis.

    Wilson ist aktuell noch Finanzchefin beim britischen Werbe- und Kommunikationskonzern WPP . Dieser hat seinerseits bereits die Suche nach einer Neubesetzung für den Posten eingeläutet. Vor ihrer Zeit bei WPP hatte die Managerin bereits leitende Positionen beim Getränkehersteller Britvic, beim auf Kundendatenanalyse spezialisierten Unternehmen Dunnhumby sowie beim Handelskonzern Tesco und bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG inne.

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    Diageo hat bereits einige Umbauten im Management hinter sich. So war der scheidende Finanzchef Jhangiani erst im September 2024 von Coca-Cola Europacific Partners zu Diageo gekommen. Zudem hatte er das Unternehmen übergangsweise von Juli bis Dezember 2025 geleitet, bevor der ehemalige Tesco-Lenker Dave Lewis Anfang des Jahres den Chefposten übernahm.

    "Nik und ich sind uns einig, dass jetzt, nachdem wir unsere neue Strategie vorgestellt haben, der richtige Zeitpunkt für diesen Wechsel gekommen ist", begründete Diageo-Chef Lewis in der aktuellen Meldung den erneuten Managementumbau./tav/mne/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie

    Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 19,01 auf Tradegate (23. September 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Diageo zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,6027. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,667GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 24,000GBP was eine Bandbreite von -10,34 %/+26,58 % bedeutet.





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