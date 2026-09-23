NZWL: Neue 9,875-%-Anleihe jetzt zeichnen – Webcast am 30.9.
NZWL startet mit einer neuen Unternehmensanleihe durch: Attraktive Konditionen, Tauschoption für Bestandsanleger und Fokus auf Zukunftstechnologien wie Hybrid- und E-Mobilität.
- **Neue Anleihe 2026/2031:** Anleger in Deutschland und Luxemburg können ab dem 23. September bis zum 22. Oktober 2026 um 12 Uhr zeichnen. ISIN: DE000A5GS6J0.
- **Konditionen:** Die Anleihe bietet einen jährlichen Kupon von 9,875 %, läuft fünf Jahre bis zum 29. Oktober 2031 und hat ein Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Stückelung und Ausgabepreis betragen 1.000 Euro bzw. 100 %.
- **Verwendung der Mittel:** NZWL will den Nettoerlös zur Stärkung der Finanzkraft sowie zur Finanzierung von Wachstum, neuen Produkten für Hybrid- und alternative Antriebe und der E-Mobilität einsetzen.
- **Umtauschangebot:** Inhaber der NZWL-Anleihen 2021/2026 und 2022/2027 können diese vom 23. September bis zum 21. Oktober 2026 um 18 Uhr im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe tauschen. Zusätzlich erhalten sie 20 Euro je Schuldverschreibung sowie aufgelaufene Stückzinsen.
- **Webcast:** Das NZWL-Management informiert am 30. September 2026 um 17 Uhr in einem Webcast über die aktuelle Unternehmensentwicklung und die neue Anleihe.
- **Weitere Eckdaten:** Die Anleihe ist nicht nachrangig und nicht besichert, soll ab dem 29. Oktober 2026 im Open Market der Frankfurter Börse gehandelt werden; Bookrunner ist die Quirin Privatbank, Financial Advisor ist Lewisfield Deutschland.
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