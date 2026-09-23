TempraMed gibt Vertriebsvereinbarung mit CenterWell Pharmacy, der Pharmadienstleistungsmarke von Humana, bekannt

Toronto, ON / 23. September 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) (OTCQB: TMPTF) („TempraMed“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das die Lagerung und Verwaltung temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vertriebsvereinbarung, datiert mit 25. August 2026 (die „Vertriebsvereinbarung“) mit CenterWell Pharmacy, Inc. („CenterWell“), der Pharmadienstleistungsmarke von Humana Inc., einem großen US-amerikanischen Gesundheitsversicherer, eingegangen ist.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed Technologies Ltd. ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen mit einem Portfolio an innovativen, temperaturgeregelten Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. TempraMed wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu schützen, und entwickelt patentierte, bei der FDA registrierte Wärmeisolierungsvorrichtungen, die ohne Batterien oder externe Stromversorgung im Dauerbetrieb arbeiten. Das kommerzielle Produktportfolio umfasst VIVI Cap, VIVI Cap Smart, VIVI Epi und VIVI Med. Mit TempraMed können Patienten und Gesundheitsdienstleister temperaturempfindliche Medikamente jederzeit und überall zuverlässig handhaben.

Anleger, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Kontakt:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Medien:

Brenda Zeitlin

Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

Warnhinweise

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE HAT DIESE PRESSEMITTEILUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DEREN RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT. DIES GILT EBENSO FÜR DEN REGULIERUNGSDIENSTLEISTER DER CSE.

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie „voraussehen“, „glauben“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „könnte“, „planen“, „potenziell“, „sollte“, „Strategie“, „wird“ und ähnlichen Ausdrücken erkennen oder an Aussagen über Ereignisse oder Umstände, die in der Zukunft eintreten könnten.

Schreibe Deinen Kommentar