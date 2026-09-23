🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    Ein Agent, zwei Gesichter

    1693 Aufrufe 1693 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diese Aktien zittern vor Metas neuem KI-Star

    Metas App Muse stürmt die Charts, die Aktie schießt nach oben. Banken, Versicherer und Reisewerte brechen dagegen ein. Warum ein Agent die Börse spaltet.

    Für Sie zusammengefasst
    Ein Agent, zwei Gesichter - Diese Aktien zittern vor Metas neuem KI-Star
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Die anfängliche Beliebtheit von Muse, dem neuen Agenten auf Basis Künstlicher Intelligenz von Meta Platforms, könnte laut Analystinnen und Analysten die Nachfrage nach Rechenleistung für Inferenzprozesse deutlich steigern.

    Am Montag kletterte die Meta-Aktie um elf Prozent, nachdem die App an die Spitze der Download-Charts im App Store von Apple und bei Google Play gestiegen war. Am Dienstag folgte die Kehrseite: Aktien großer Banken, Versicherer, Reiseanbieter und Telekommunikationskonzerne gaben nach, weil Anlegerinnen und Anleger befürchten, dass Agenten wie Muse Geschäftsmodelle bedrohen könnten, die von träger Kundenbindung leben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AT&T Inc!
    Long
    23,46€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 13,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27,05€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 12,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Meta Platforms (A)

    +1,17 %
    +11,65 %
    +37,55 %
    +32,16 %
    -0,49 %
    +129,91 %
    +119,10 %
    +463,48 %
    +2.059,86 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX
    Meta Platforms (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Analysten sehen Muse als Wendepunkt

    Der Markt habe sich zu stark auf Künstliche Intelligenz für Unternehmen konzentriert, schrieb Evercore-ISI-Analyst Mark Mahaney. Muse ändere das nun, weil sich das Produkt direkt an Verbraucherinnen und Verbraucher richte und positiv aufgenommen werde. Er bezeichnete die App bereits als Katalysator für einen neuen Produktzyklus, der eine Neubewertung der Meta-Aktie auf das 25-fache des für 2027 erwarteten Gewinns auslösen könne, umgerechnet 810 US-Dollar, im optimistischen Fall sogar auf das 30-fache oder 975 US-Dollar. Als Vergleich zog er den erfolgreichen Start von Googles Sprachmodell Gemini 3 im vergangenen Jahr heran.

    Von einem Erfolg von Muse profitierten laut Seeking-Alpha-Analystin Julia Ostian auch Hardware-Anbieter wie Nvidia, AMD, Broadcom und Micron, da agentenbasierte Arbeitslasten die Nachfrage nach Rechenleistung antrieben. Evercore bekräftigte nach dem Start von Muse seine Einstufung "Outperform" mit einem Kursziel von 860 US-Dollar für die Meta-Aktie, Mizuho beließ seine Einstufung ebenfalls bei "Outperform" mit einem Kursziel von 750 US-Dollar.

    Goldman Sachs warnt vor dem Ende der Verbraucherträgheit

    Werden Agenten wie Muse besser bei Preisvergleichen und im Kundenservice, könnten Branchen unter Druck geraten, die von wiederkehrenden Rechnungen und Zusatzleistungen leben, schrieb die Handelsabteilung von Goldman Sachs.

    "Muse ist zweifellos ein negativer Faktor für diese Art von Unternehmen", sagte Rhys Williams, Chefstratege bei Wayve Capital Management.

    Im Moment ist es eher eine Kuriosität, aber ich denke, in zwei Jahren werden wir alle solche Assistenten haben. 

    Der von Goldman zusammengestellte Aktienkorb betroffener Unternehmen, darunter AT&T, Allstate und Netflix, verlor am Dienstag 2,6 Prozent und damit über die vergangenen sechs Handelstage mehr als sieben Prozent.

    Wähle deine Prämie: Trading, Depotübertrag oder beidesBei SMARTBROKER+ sicherst du dir im September bis zu 120 € Prämie. 50 € gibt es für 5 Trades, 50 € für ein Depotvolumen ab 20.000 € - und 120 €, wenn du beides kombinierst.
    Prämie sichern

     

    Fazit

    Für Anlegerinnen und Anleger zeigt diese Woche zwei Seiten derselben Entwicklung. Wer auf Künstliche Intelligenz setzt, findet in Meta sowie in Chipherstellern wie Nvidia und Broadcom mögliche Nutznießer der wachsenden Nachfrage nach Rechenleistung.

    Gleichzeitig geraten Geschäftsmodelle unter Beobachtung, die bislang von Kundenbindung durch Bequemlichkeit lebten, etwa bei Banken, Versicherern und Reiseanbietern. Wer in betroffenen Branchen investiert ist, sollte die weitere Verbreitung solcher Agenten genau beobachten.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ein Agent, zwei Gesichter Diese Aktien zittern vor Metas neuem KI-Star Metas App Muse stürmt die Charts, die Aktie schießt nach oben. Banken, Versicherer und Reisewerte brechen dagegen ein. Warum ein Agent die Börse spaltet.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     