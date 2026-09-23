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    Konsum auf Pump treibt Wachstum der Kreditbanken

    Für Sie zusammengefasst
    • Kreditbanken vergeben 76 Milliarden Euro neu
    • Konsumkredite steigen auf 34,3 Milliarden Euro
    • Unternehmensinvestitionen sinken um 1,5 Prozent
    Konsum auf Pump treibt Wachstum der Kreditbanken
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Kreditbanken haben im ersten Halbjahr kräftig neue Kredite vergeben - vor allem an Verbraucher für Einkäufe auf Pump. Insgesamt legte das Neugeschäft verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 4,1 Prozent auf 76 Milliarden Euro zu, wie der Kreditbankenverband (früher Bankenfachverband) mitteilte.

    Während die Konsumfinanzierung um 3,7 Prozent auf 34,3 Milliarden Euro stieg - maßgeblich getrieben von Kfz-Finanzierungen - schwächelten Investitionen von Unternehmen weiterhin: Neue Kredite im Volumen von 7,3 Milliarden Euro für Maschinen, Fahrzeuge oder Spezialtechnik bedeuteten einen Rückgang um 1,5 Prozent.

    Die wirtschaftliche Erholung komme in Gang, bilanzierte Verbandsgeschäftsführer Jens Loa. Wichtig sei, dass die Politik die Investitionsbedingungen für Unternehmen dauerhaft verbessere: "Dazu gehören verlässliche Rahmenbedingungen und weniger unnötige regulatorische Belastungen."

    Der Kreditbankenverband hat 47 Mitgliedsinstitute, die auf Konsumfinanzierung, Investitionsfinanzierung und Kfz-Finanzdienstleistungen spezialisiert sind. Ende Juni hatten die Kreditbanken 242,6 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen verliehen./ben/DP/jha







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