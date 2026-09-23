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    Rallye geht weiter

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    Altcoins stehlen Bitcoin die Show

    Bitcoin setzt seine Rallye fort, doch diese Altcoins legen noch stärker zu. Neue Impulse aus den USA und massive ETF-Zuflüsse treiben den Kryptomarkt.

    Rallye geht weiter - Altcoins stehlen Bitcoin die Show
    Foto: Dall-E

    Bitcoin notiert am Mittwoch 1,25 Prozent höher bei 86.500 US-Dollar. Innerhalb einer Woche summiert sich das Plus damit auf 13,9 Prozent. Ethereum steigt um 0,87 Prozent auf 2.756 US-Dollar und kommt auf Wochensicht auf 14,94 Prozent.

    Noch deutlich stärker fällt die Bewegung abseits der beiden größten Kryptowährungen aus. XRP legt weitere 7,18 Prozent auf 1,63 US-Dollar zu und steht innerhalb einer Woche bereits 26,12 Prozent höher. Bei Zcash beträgt das Wochenplus 36,6 Prozent, Uniswap kommt auf 65,82 Prozent. Spitzenreiter ist Near mit einem Anstieg von 91,76 Prozent innerhalb von nur sieben Tagen.

    Die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes steigt am Mittwoch um 1,46 Prozent auf 2,95 Billionen US-Dollar. Auch die Stimmung dreht weiter. Der CMC Crypto Fear and Greed Index ist binnen einer Woche von 64 auf 78 Punkte gestiegen und nähert sich damit dem Bereich "Extreme Greed".

    Washington gibt der Rallye neuen Treibstoff

    Für zusätzlichen Rückenwind sorgen gleich mehrere Entwicklungen aus den USA. Der Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses stimmte am 17. September mit 28 zu 21 Stimmen für den American Reserve Modernization Act. Damit rückt der Gesetzentwurf einen Schritt näher an eine Abstimmung im gesamten Repräsentantenhaus.

    Der Entwurf hat die Diskussion über eine strategische Bitcoin-Reserve der USA neu entfacht. Nach Angaben von CoinDesk wäre es der bislang weiteste parlamentarische Fortschritt eines entsprechenden Vorhabens. Für eine Umsetzung wären allerdings noch weitere Abstimmungen im Repräsentantenhaus und im Senat erforderlich.

    Gleichzeitig übernimmt die US-Börsenaufsicht SEC zunehmend selbst die Initiative, nachdem die Abstimmung zum Clarity Act im Senat gescheitert ist. Am 17. September beschloss die Behörde eine zeitlich begrenzte "Innovation Exemption", die unter bestimmten Bedingungen den Onchain-Handel tokenisierter US-Aktien ermöglicht.

    Die Maßnahme gilt für fünf Jahre und könnte den Weg für eine stärkere Verzahnung klassischer Finanzmärkte mit Blockchain-Infrastruktur ebnen.

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    Fast eine Milliarde US-Dollar fließt in Bitcoin-ETFs

    Parallel strömt massiv institutionelles Kapital in Bitcoin-ETFs. Diese verbuchten am Montag Nettozuflüsse von 999 Millionen US-Dollar – der höchste Tageswert seit Oktober 2025.

    Allein BlackRocks IBIT zog 381,37 Millionen US-Dollar an. Auf den ARKB von Ark Invest und 21Shares entfielen 289,12 Millionen US-Dollar, während Fidelitys FBTC weitere 238,84 Millionen US-Dollar einsammelte.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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