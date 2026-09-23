Saudi-Arabien lässt wieder Öl durch die Ost-West-Pipeline fließen

Durch die Angriffe der Huthis auf die alternative Ost-West-Route wurden die Europa-Transporte massiv gestört. Saudi-Arabien hat China gebeten, seine Kontakte zum Iran zu nutzen, um so die Huthi-Angriffe einzudämmen. Zugleich bestätigte Großbritannien am Dienstag am Rande der UN-Generalversammlung, dass sie Saudi-Arabien militärisch, mit Luftbetankung, unterstützen werden.

Auch, wenn Saudi-Arabien jetzt wieder deutlich mehr Öl durch die Straße von Hormus transportiert und mit seinen Lieferungen beinahe das Vorkriegsniveau erreicht: ungewiss bleibt dabei die Situation für Europa. Denn diese Lieferungen sind vornehmlich für Asien bestimmt.

Am Dienstag nahm Saudi-Arabien den Betrieb seiner Ost-West-Pipeline zum Roten Meer wieder auf, so laut Insider-Information von Reuters.

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Seitdem der Krieg der USA gegen den Iran die Öllieferungen aus Saudi-Arabien und seinen Golfnachbarn durch die Straße von Hormus unterbrochen hat, nutzt Riad die Pipeline, um täglich rund 4 Millionen Barrel – rund 4 Prozent der weltweiten Versorgung – nach Yanbu umzuleiten.

Die Pipeline führt unter Vollauslastung bis zu 7 Millionen Barrel täglich, bis zum Angriff wurden rund 4 Miollionen Barrel pro Tag über die Leitung Richtung Yanbu (Hafen am Roten Meer) transportiert.

40 Prozent der Kapazität könnten innerhalb weniger Tage erreicht werden. Bis die Pipeline aber wieder vollständig läuft, würden sechs bis acht Wochen vergehen, weil drei Pumpstationen beschädigt wurden, so Reuters unter Berufung auf saudische Sihcerheitskreise.

Zusätzlichen Druck vom Kessel nehmen die USA, da sie wieder die Gespräche mit dem Iran aufnehmen. Von der iranischen Seite war zu hören, dass die Straße von Hormus binnen einer Woche wieder öffnen könnten.

Die Wiederaufnahme der Ost-West-Pipeline drückt den Rohölpreis. Da zunächst aber noch nicht klar ist, wann die Kapazitäten wieder voll genutzt werden können, gibt es zunächst keine bewegung bei den Spritpreisen, die hierzulande auf Rekordhoch bleiben . Für Super E5 muss im Schnitt 2,29 Euro pro Liter gezahlt werden, E10 kostet am frühen Mittwoch 2,24 Euro durchschnittlich; Diesel liegt bei 2,40 je Liter (SWR-Daten).

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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