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    Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Ständerat fordert harte Eigenkapitalregeln der UBS
    • UBS muss Auslandsbeteiligungen zu 90 Prozent decken
    • Die kleine Kammer traf den Entscheid am Mittwoch
    Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen
    Foto: lenscap50 - stock.adobe.com

    BERN (dpa-AFX) - Der Ständerat zeigt Härte bei den Eigenkapitalregeln für die UBS . Die Schweizer Großbank UBS soll ihre Beteiligungen im Ausland zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen müssen. Das hat die kleine Kammer am Mittwoch entschieden./AWP/jha

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    ISIN:CH0244767585WKN:A12DFH
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 42,83 auf Lang & Schwarz (23. September 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5210. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,86CHF. Von den letzten 7 Analysten der UBS Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 60,00CHF was eine Bandbreite von +1,29 %/+38,12 % bedeutet.





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