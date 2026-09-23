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    Appian belegt Platz 1 im 2026 Gartner Critical Capabilities for Business Orchestration and Automation Technologies Report bei den Anwendungsfällen „Deterministische Workflow-Automatisierung" und „Plattformkonsolidierung"

    Appian belegt Platz 1 im 2026 Gartner Critical Capabilities for Business Orchestration and Automation Technologies Report bei den Anwendungsfällen „Deterministische Workflow-Automatisierung und „Plattformkonsolidierung
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Gartner stuft Appian zudem im Magic Quadrant für Business Orchestration and Automation Technologies (BOAT) Report als Leader ein

    BERLIN, 23. September 2026 /PRNewswire/ -- Appian [Nasdaq: APPN] hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen im 2026 Gartner Critical Capabilities for Business Orchestration and Automation Technologies (BOAT) Report bei den Anwendungsfällen „Deterministische Workflow-Automatisierung" und „Plattformkonsolidierung" jeweils den ersten Platz belegt. Darüber hinaus wird Appian im 2026 Gartner Magic Quadrant for Business Orchestration and Automation Technologies (BOAT) Report erneut als Leader eingestuft. Ausschlaggebend dafür sind die umfassende Vision des Unternehmens und seine Fähigkeit, diese erfolgreich in die Praxis umzusetzen.

    This graphic was published by Gartner, Inc. as part of a larger research document and should be evaluated in the context of the entire document. The Gartner document is available upon request from Appian appian.com/boat-report.

    Der BOAT-Markt gewinnt derzeit stark an Dynamik. Treiber sind veränderte Anforderungen an Automatisierung: Unternehmen gehen über die Automatisierung einzelner Aufgaben hinaus und setzen zunehmend auf agentengesteuerte Abläufe. Gleichzeitig müssen sie die wachsende Verbreitung von KI-Agenten im gesamten Unternehmen berücksichtigen.

    Gartner zufolge werden „bis 2030 70 Prozent der Unternehmen auf eine konsolidierte Automatisierungsplattform umsteigen, die Geschäftsprozesse, KI-Agenten, Bots, APIs und Handlungen von Menschen orchestriert – gegenüber derzeit 10 Prozent." Gartner bewertete 20 Anbieter anhand von fünf typischen Anwendungsfällen für BOAT. Unter den als „Leader" eingestuften Anbietern war Appian der Einzige, der in allen fünf Anwendungsfällen unter den Top Drei lag, und erzielte die höchste Punktzahl in der Kategorie „Platform Operations and Governance Critical Capability".

    Wir glauben, dass Appian es Unternehmen ermöglicht, komplexe Abläufe mit KI, Systemen und Menschen zu orchestrieren. Die Appian-Plattform bündelt wesentliche BOAT-Funktionen, darunter Prozessorchestrierung, Daten, KI-Agenten, robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA), Regeln, intelligente Dokumentenverarbeitung (IDP) sowie die KI-gestützte Low-Code-Entwicklung von Anwendungen.

    Großunternehmen und Behörden nutzen Appian, um ihre wichtigsten Geschäftsprozesse zu automatisieren.

    „Wir automatisieren manuelle Tätigkeiten, orchestrieren Prozesse und verkürzen komplexe operative Abläufe auf der Appian-Plattform von Wochen auf Minuten. Die generative KI von Appian bietet uns die Möglichkeit unsere strategischen Pläne weiter umzusetzen. Je mehr Innovation wir vorantreiben, desto bessere Werkzeuge können wir unseren Versicherten an die Hand geben – und desto schneller können sie ihre Patienten versorgen." — Sheila Evans, Chief Product and Solutions Officer bei MagMutual

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