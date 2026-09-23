UBS stuft LINDE plc auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 612 US-Dollar belassen. Auf der anstehenden Investorenveranstaltung im US-Bundesstaat Arizona dürfte der Gasekonzern sein Ziel eines zehnprozentigen Ergebniswachstums ohne Unterstützung des Konjunkturumfelds bestätigen, welches der Kursrückgang der vergangenen Monate zunehmend infrage gestellt habe, schrieb Joshua Spector in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Belastbare Hinweise auf die Rückkehr zu einem höheren Wachstum im kommenden Jahr könnten der Aktie helfen./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 20:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 20:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 407EUR auf Tradegate (23. September 2026, 09:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Joshua Spector
Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 612
Kursziel alt: 612
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Joshua Spector
Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 612
Kursziel alt: 612
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