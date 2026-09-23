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    [Im Fokus] Union Pacific arbeitet am ganz großen Wurf

    In diesem Kurzportrait geht um Union Pacific. Die Union Pacific Corp. ist über ihre Tochtergesellschaft Union Pacific Railroad Company der führende Eisenbahnbetreiber in den USA. Das Unternehmen wurde 1862 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Omaha, Nebraska.

    Omaha ist auch Warren Buffetts Heimatstadt und so verwundert es nicht, dass er sich mit einem dicken Aktienpaket an Union Pacific beteiligt hat, als die Übernahme- und Fusionswelle in den USA eine oligopolartige Struktur herausgebildet hatte und so den Grundstein für nachhaltiges Wachstum und steigende Profitabilität gelegt wurde.

    Heute ist Buffett nicht mehr Aktionär, denn während der Globalen Finanzkrise wurde ihm die Komplettübernahme des Wettbewerbers Burlington Northern Santa Fe Railroad angeboten. Buffett griff zu, musste sich aber aus kartellrechtlichen Gründen von seinen anderen Eisenbahn-Engagements trennen. BNSF verschwand von der Börse und ist heute Teil von Berkshire Hathaway und wesentlicher Treiber von dessen Erfolgsgeschichte. Aber auch für Union Pacific hatte die Trennung keine negativen Folgen. Ganz im Gegenteil...

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    Autor
    Michael C. Kissig
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    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
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    Verfasst von Michael C. Kissig
    [Im Fokus] Union Pacific arbeitet am ganz großen Wurf In diesem Kurzportrait geht um Union Pacific. Die Union Pacific Corp. ist über ihre Tochtergesellschaft Union Pacific Railroad Company der führende Eisenbahnbetreiber in den USA. Das Unternehmen wurde 1862 gegründet und hat seinen Hauptsitz in …
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