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    Gastech 2026 startet in Bangkok mit einer klaren Botschaft

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    Die Branche muss mehr Energie für eine wachsende Welt bereitstellen

    Gastech 2026 startet in Bangkok mit einer klaren Botschaft - Die Branche muss mehr Energie für eine wachsende Welt bereitstellen
    • Als weltweit größte Zusammenkunft der Erdgas- und LNG-Branche in diesem Jahr zieht die Rückkehr der Gastech nach Asien angesichts des rasant steigenden Energiebedarfs mehr als 50 000 Teilnehmer aus über 150 Ländern an: dmg events.
    • An der Veranstaltung nehmen mehr als 20 Minister aus Asien, Europa, Afrika und dem Nahen Osten sowie Geschäftsführer weltweit führender Energieunternehmen teil, darunter Shell, Chevron, ExxonMobil, EGAT, PTT, Gulf, Petronas, TotalEnergies und INPEX.
    • Bei der Gastech Inauguration (Eröffnungsveranstaltung) sagte S. E. Herr Anutin Charnvirakul, Ministerpräsident des Königreichs Thailand: „Die Zukunft wird von Ländern geprägt sein, die zusammenarbeiten, von Unternehmen, die investieren, von Innovatoren, die Ideen in Lösungen umsetzen, und von politischen Entscheidungsträgern, die bereit sind, Brücken über Grenzen hinweg zu bauen."

    BANGKOK, 23. September 2026 /PRNewswire/ -- Während Regierungen und Branchen weltweit eine Phase steigender Nachfrage und transformativen Wirtschaftswachstums durchlaufen, wurde heute in Bangkok die Gastech 2026 offiziell eröffnet. Die Veranstaltung bringt die weltweit führenden Akteure der Energiebranche zusammen, um die Partnerschaften, Investitionen und Lösungen voranzutreiben, die für das nächste Kapitel des globalen Fortschritts erforderlich sind.

    H.E. Mr. Anutin Charnvirakul, Prime Minister of the Kingdom of Thailand

    Die Veranstaltung bringt mehr als 50 000 Teilnehmer, über 800 internationale Aussteller und über 800 hochrangige Referenten zusammen, darunter Minister, politische Entscheidungsträger, Geschäftsführer und Investoren aus der gesamten globalen Wertschöpfungskette, und ist damit die größte Zusammenkunft der Erdgas- und LNG-Branche in diesem Jahr. Unter dem Motto „Where Global Supply Meets Demand" (Wo globales Angebot auf Nachfrage trifft) setzt die Gastech 2026 diese globale Reichweite in konkrete Ergebnisse um und treibt koordinierte Maßnahmen zu den gemeinsamen globalen Prioritäten Energiesicherheit, Erschwinglichkeit und Zuverlässigkeit der Energieversorgung voran.

    Mit Blick auf den untrennbaren Zusammenhang zwischen Energie und Wirtschaftswachstum eröffnete S. E. Herr Anutin Charnvirakul, Ministerpräsident des Königreichs Thailand, die Gastech Inauguration mit einem Aufruf zu engerer Zusammenarbeit und mutigeren Investitionen in Energieprojekte, die den weiteren Wandel Asiens untermauern und Milliarden Menschen weltweit neue Chancen eröffnen werden:

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