SILTRONIC AG Aktie gewinnt an Wert - 23.09.2026

Die SILTRONIC AG Aktie konnte bisher um +3,38 % auf 81,03€ zulegen. Das sind +2,65 € mehr als am letzten Handelstag. Die SILTRONIC AG Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -3,72 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 81,03€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der SILTRONIC AG Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -16,78 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +15,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,50 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +59,53 % gewonnen.

Während SILTRONIC AG heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,14 %. Damit gehört SILTRONIC AG heute zu den auffälligeren Werten.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,05 % 1 Monat -6,50 % 3 Monate -16,78 % 1 Jahr +81,13 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 23.09.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,65 Mrd.EUR € wert.

Bei fallenden Ölpreisen dürfte der Dax am Mittwoch sein Vortageshoch ansteuern. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,5 Prozent auf 25.717 Punkte. Tags …

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Der DAX startet freundlich in den Handel. Sinkende Ölpreise entlasten die Märkte, während Wacker Chemie mit einem weiteren Siltronic-Verkauf für Bewegung bei deutschen Aktien sorgt.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SILTRONIC AG?

Wacker Chemie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,94 %.

Lohnt sich ein Investment in die SILTRONIC AG Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SILTRONIC AG Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SILTRONIC AG Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.