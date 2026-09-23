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    EIB stärkt Europas Stromnetze - Kredit über 19 Mio. Euro an Reactive Technologies

    EIB stärkt Europas Stromnetze - Kredit über 19 Mio. Euro an Reactive Technologies
    Foto: adobe.stock.com
    • Fortschrittliche Überwachungstechnologie von Reactive Technologies stärkt die Netzstabilität und senkt die Betriebskosten
    • Bessere Einbindung von Wind- und Solarkraft, Anschluss großer Stromverbraucher wie Rechenzentren, geringeres Risiko von Stromausfällen und niedrige Stromkosten
    • InvestEU-besicherter EIB-Kredit finanziert Großteil des Investitionsprogramms von Reactive Technologies; Finanzierung fällt unter die TechEU-Initiative der EIB-Gruppe

    LUXEMBURG und HELSINKI, 23. September 2026 /PRNewswire/ -- Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt einen Kredit über 19 Millionen Euro an Reactive Technologies. Mit dem Geld will der britisch-finnische Anbieter von Stromnetztechnologie seine Technologieplattform ausbauen. Seine Lösungen helfen, das Risiko von Stromausfällen zu verringern, die Betriebskosten zu senken und in Europa den Anteil sauberer Energien zu steigern.

    EIB and Reactive Technologies signing ceremony

    Die Plattform „GridVerix" von Reactive Technologies liefert Echtzeitdaten zu wichtigen Kenngrößen für die Systemstabilität, etwa Spannungsstabilität und Netzträgheit, also die Fähigkeit des Stromnetzes, Frequenzschwankungen abzufedern. Im Zuge des europäischen Wind- und Solarausbaus hilft GridVerix Netzbetreibern, Schwachstellen aufzudecken und die Netzstabilität zu sichern. Gleichzeitig lassen sich mehr Erneuerbare-Energien-Anlagen einbinden und große Stromverbraucher wie Rechenzentren anschließen. Außerdem trägt die Technologie dazu bei, die engpassbedingte Abregelung erneuerbarer Energien zu reduzieren und die damit verbundenen Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher zu senken.

    EIB-Vizepräsident Karl Nehammer: „Europa braucht Stromnetze, die mit dem rasanten Ausbau der Erneuerbaren Schritt halten. Mit den Echtzeitdaten von Reactive Technologies haben Netzbetreiber einen besseren Überblick, was aktuell in ihren Netzen abläuft. Unsere Finanzierung bringt diese in Europa entwickelte Technologie auf weitere Märkte. Die Investitionen senken das Risiko von Stromausfällen und fördern die sichere Einspeisung von mehr Grünstrom."

    Von dem EIB-Kredit über 19 Millionen Euro gehen bis zu 7 Millionen Euro an das Forschungs- und Entwicklungszentrum von Reactive Technologies im finnischen Oulu. Die übrigen 12 Millionen Euro unterstützen die Einführung der Technologie in der EU.

    Bei dem EIB-Kredit handelt es sich um ein eigenkapitalähnliches „Venture-Debt"-Darlehen. Damit stellt die EIB langfristiges Kapital für innovative Wachstumsunternehmen bereit – ohne Verwässerung der Eigentumsanteile.

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    EIB stärkt Europas Stromnetze - Kredit über 19 Mio. Euro an Reactive Technologies Fortschrittliche Überwachungstechnologie von Reactive Technologies stärkt die Netzstabilität und senkt die BetriebskostenBessere Einbindung von Wind- und Solarkraft, Anschluss großer Stromverbraucher wie Rechenzentren, geringeres Risiko von …
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