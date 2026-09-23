BERENBERG stuft Axa auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Mit Blick auf die im Vergleich zu den vergangenen Jahren angehobenen Wachstumsziele gehe er davon aus, dass der Versicherer in den kommenden Jahren das obere Ende der Ergebnis-Zielspannen (EPS) erreiche werde, schrieb Michael Huttner am Dienstag. Die Aktie sei zudem deutlich günstiger als die Papiere der Konkurrenten Allianz und Generali./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 44,02EUR auf Tradegate (23. September 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 77
Kursziel alt: 77
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 77
Kursziel alt: 77
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