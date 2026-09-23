BERENBERG stuft Axa auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Mit Blick auf die im Vergleich zu den vergangenen Jahren angehobenen Wachstumsziele gehe er davon aus, dass der Versicherer in den kommenden Jahren das obere Ende der Ergebnis-Zielspannen (EPS) erreiche werde, schrieb Michael Huttner am Dienstag. Die Aktie sei zudem deutlich günstiger als die Papiere der Konkurrenten Allianz und Generali./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 44,02EUR auf Tradegate (23. September 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 77

Kursziel alt: 77

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 77,00 € , was eine Steigerung von +75,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer