Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandsbeteiligungen

Die UBS und auch große Wirtschaftsverbände hatten in den Tagen vor dem Entscheid öffentlich Position bezogen gegen diesen Minderheitsantrag. Eine 90-Prozent-Unterlegung mit hartem Kernkapital sei kein Kompromiß zum Bundesratsvorschlag, schrieb die UBS. Dies würde ihrer Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig schaden.

BERN (dpa-AFX) - Der Ständerat zeigt Härte bei den Eigenkapitalregeln für die UBS . Die Schweizer Großbank UBS soll ihre Beteiligungen im Ausland zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital (CET1) unterlegen müssen. Das hat die kleine Kammer entschieden. Die neuen Eigenkapitalregeln sollen das "Too big to fail"-Dispositiv schärfen. Der Ständerat fällte seinen Entscheid am Mittwoch mit 29 zu 16 Stimmen. Er wählte dabei einen von einer starken Minderheit beantragten Weg.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die UBS und mehrere große Wirtschaftsverbände hätten den von der Mehrheit entworfenen, unterlegenen Kompromiß bevorzugt. Demnach hätte die Bank Auslandbeteiligungen zu mindestens 50 Prozent mit hartem Kernkapital (CET1) unterlegen müssen. Für die übrigen bis zu 50 Prozent wären AT1-Anleihen (Additional Tier 1) zulässig gewesen.

Der Bundesrat und eine weitere Minderheit im Rat wünschten eine noch strengere Auflage, nämlich eine vollständige Unterlegung von Auslandbeteiligungen mit hartem Eigenkapital. Ihr Antrag unterlag aber./AWP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 43,04 auf Lang & Schwarz (23. September 2026, 09:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5210. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,86CHF. Von den letzten 7 Analysten der UBS Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 60,00CHF was eine Bandbreite von +1,25 %/+38,07 % bedeutet.





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