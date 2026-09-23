AKTIE IM FOKUS
Bernstein stoppt zunächst Kurs-Höhenflug der Gea Group
- Gea-Aktien fallen nach verhaltenem Bernstein-Kommentar
- Analyst sieht nach Kursanstieg kaum neue Kurstreiber
- Aktie seit Juni um rund ein Viertel zugelegt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein teils verhaltener Kommentar von Bernstein Research hat die Aktien der Gea Group am Mittwoch nach ihrem zuletzt starken Lauf belastet. Ihr Kurs fiel im frühen Handel um 1,3 Prozent auf 66,45 Euro, nachdem Analyst Benjamin Thielmann die Bewertung der Papiere des Anlagenbauers für die Milch- und Lebensmittelindustrie bei einem Kursziel von 69 Euro mit "Market-Perform" aufgenommen hatte. Die Aktie war damit einer der schwächsten Werte im deutschen Leitindex Dax .
Thielmann lobt die Auftragslage, die Margenverbesserungen, den hohen Anteil des Service-Geschäfts sowie die Ausrichtung auf den starken Milchverarbeitungsmarkt. Allerdings gebe es nach der jüngsten Ankündigung eines Aktienrückkaufs sowie der Anhebung der Unternehmensziele für 2026 vorerst keine Kurstreiber mehr, so der Experte. Mögliche Großaufträge sowie eine Erhöhung der Margenziele für 2030 erschienen bereits in den Aktienkurs eingepreist.
So haben die Gea-Aktien seit ihrem Zwischentief im Juni immer noch um rund ein Viertel zugelegt. In diesem Zuge hatten sie Ende August ein Rekordhoch von 68,10 Euro erklommen./mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 66,90 auf Tradegate (23. September 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 78,00EUR was eine Bandbreite von -4,33 %/+16,59 % bedeutet.
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