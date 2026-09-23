ANALYSE-FLASH
Baader Bank belässt KWS Saat auf 'Add' - Ziel 85 Euro
- Baader Bank bestätigt Add und 85 Euro Kursziel
- Schwache Jahreszahlen verfehlen die Erwartungen
- Solider Ausblick 2026/27 bleibt unter Konsens
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat KWS Saat nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die schwachen Resultate des Saatgutkonzerns für das abgelaufene Geschäftsjahr hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der solide Ausblick auf 2026/27 bleibe unter den Konsensschätzungen./gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:23 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie
Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,30 % und einem Kurs von 72,40 auf Tradegate (23. September 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
KWS SAAT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von +9,09 %/+18,88 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 85 Euro