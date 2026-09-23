Baader Bank belässt KWS Saat auf 'Add' - Ziel 85 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie

Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,30 % und einem Kurs von 72,40 auf Tradegate (23. September 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

KWS SAAT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von +9,09 %/+18,88 % bedeutet.