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    Siemens Energy-(Turbo)-Calls mit gehebeltem Erholungspotenzial

    Risikobereite Anleger, die der Aktie nach dem kräftigen Kursrutsch weiteren Erholungspotenzial zutrauen, könnten versuchen, diese Markterwartung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.

    Die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0) korrigierte nach ihrem im Jahr 2024 gestarteten steilen Anstieg, der am 24.4.26 bei 191,66 Euro auf einem vorläufigen Höhepunkt gipfelte, wegen der Befürchtungen um geringere Investitionen für KI-Rechenzentren in den vergangenen Wochen auf bis zu 131 Euro nach unten. Mittlerweile konnte sich die Aktie wieder auf 145,50 Euro erholen.

    Da der Energietechnikkonzern dabei sei, das obere Ende der Jahresgewinnspanne zu erreichen, bekräftigten die Experten von JP Morgan mit einem Kursziel von 245 Euro ihre Kaufempfehlung für die Siemens Energy-Aktie. Risikobereite Anleger, die der Aktie nach dem kräftigen Kursrutsch weiteren Erholungspotenzial auf zumindest 165 Euro zutrauen, könnten versuchen, diese Markterwartung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 150 Euro 

    Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis bei 150 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000MM2CY19, wurde beim Aktienkurs von 145,50 Euro mit 1,28 – 1,29 Euro gehandelt.

    Kann die Siemens Energy-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 165 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,20 Euro (+71 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 126,95 Euro   

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 126,95 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ6ZZD0, wurde beim Aktienkurs von 145,50 Euro mit 1,89 – 1,90 Euro gehandelt.

    Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 165 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,80 Euro (+100 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 121,975 Euro   

    Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 121,975 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PK5XK71, wurde beim Aktienkurs von 145,50 Euro mit 2,43 – 2,44 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 165 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,30 Euro (+76 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Siemens Energy-(Turbo)-Calls mit gehebeltem Erholungspotenzial Hohes Kursziel
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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