Börsenstart Europa - 23.09. - AT 20 stark +0,71 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.481,83 PKT und fällt um -0,54 %. Top-Werte: Wacker Chemie +2,29 %, SILTRONIC AG +1,85 %, HENSOLDT +0,70 % Flop-Werte: KRONES -2,50 %, Deutz -2,48 %, Fraport -2,11 %

Der DAX bewegt sich bei 25.548,88 PKT und fällt um -0,56 %. Top-Werte: MTU Aero Engines +1,07 %, SAP +0,93 %, Rheinmetall +0,56 % Flop-Werte: Scout24 -2,62 %, Daimler Truck Holding -2,01 %, Fresenius Medical Care -1,37 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.037,27 PKT und fällt um -0,01 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +1,85 %, TeamViewer +1,65 %, OHB +1,52 %

Flop-Werte: Elmos Semiconductor -1,47 %, freenet -1,40 %, Infineon Technologies -1,30 %

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Der Eurozone 50 steht aktuell (09:47:06) bei 6.344,23 PKT und fällt um -0,12 %.

Top-Werte: Ferrari +1,24 %, ENI +1,00 %, argenx +0,99 %

Flop-Werte: Prosus Registered (N) -3,09 %, Compagnie de Saint-Gobain -1,45 %, Infineon Technologies -1,30 %

Der AT 20 steht aktuell (09:46:47) bei 6.978,60 PKT und steigt um +0,71 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,58 %, Raiffeisen Bank International +1,92 %, OMV +0,61 %

Flop-Werte: PORR -3,38 %, Oesterreichische Post -1,52 %

Der CH 20 steht bei 13.992,66 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +0,87 %, Novartis +0,71 %, Nestle +0,68 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -1,52 %, Swisscom -1,19 %

Der SE 30 steht bei 3.343,45 PKT und verliert bisher -0,24 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +0,85 %, Securitas Shs(B) +0,34 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,31 %

Flop-Werte: Alfa Laval -1,64 %, Tele2 (B) -1,45 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.820,00 PKT und steigt um +0,59 %.

Top-Werte: Public Power +1,88 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,56 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,06 %

Flop-Werte: Jumbo -2,07 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,03 %, Viohalco -1,53 %