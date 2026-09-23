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    AKTIEN IM FOKUS

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    Krones fällt weiter - Bernstein macht wenig Hoffnung für 2027

    Für Sie zusammengefasst
    • Krones-Aktien setzen ihren jüngsten Abschwung fort
    • Bernstein erwartet 2027 verhaltenes Umsatzwachstum
    • Krones’ Umsatzziel für 2028 gilt als gefährdet
    AKTIEN IM FOKUS - Krones fällt weiter - Bernstein macht wenig Hoffnung für 2027
    Foto: Armin Weigel - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Krones-Aktien haben ihren jüngsten Abschwung am Mittwoch nach einem eher vorsichtigen Kommentar von Bernstein Research fortgesetzt. Mit einem Kursminus von 1,8 Prozent auf 109,80 Euro zählten sie zu den größten Verlierern im MDax . 2026 sind sie mit einem Kursverlust von nun rund 20 Prozent im hinteren MDax-Drittel zu finden.

    Die Aussichten für Umsatz- und Auftragswachstum von Krones dürften für 2027 verhalten ausfallen, schrieb Analyst Benjamin Thielmann im Zuge seiner Aufnahme der Bewertung der Papiere. Und: Das Umsatzziel von Krones für das Jahr 2028 wackle. Der Experte stuft die Papiere bei einem Kursziel von 111 Euro mit "Market-Perform" ein.

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    Er begründete seine Einschätzung für 2027 mit aktuellen Daten zum Wachstum der Investitionsausgaben von Getränkeherstellern und Abfüllbetrieben - vor allem in der Region Asien-Pazifik, einem wichtigen Wachstumsmarkt des Unternehmens. Die Kunden hielten sich angesichts steigender Kosten bei Ausgaben zurück./mis/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,50 % und einem Kurs von 109,4 auf Tradegate (23. September 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    KRONES zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 167,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der KRONES Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 111,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 191,00EUR was eine Bandbreite von +1,09 %/+73,95 % bedeutet.





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