Jefferies belässt AB Inbev auf 'Buy' - Ziel 86 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 67,88 auf Tradegate (23. September 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1486. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 79,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 97,00EUR was eine Bandbreite von +16,48 %/+43,03 % bedeutet.