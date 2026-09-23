ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt AB Inbev auf 'Buy' - Ziel 86 Euro
- Jefferies bestätigt AB Inbev mit Buy und 86 Euro
- AB Inbev wird zum Coca-Cola der Bierbranche
- Größe, Portfolio und Marketing treiben das Wachstum
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. AB Inbev sei schnell zum Coca-Cola unter den Bierkonzernen geworden, schrieb Edward Mundy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen nutze seine Größe, das starke Portfolio, das digitale Ökosystem und verbesserte Marketingfähigkeiten, um zu gewinnen. Die Markterwartungen könnten nun etwas steigen, da der Produktmix allgemein unterschätzt werde./mis/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 67,88 auf Tradegate (23. September 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1486. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 79,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 97,00EUR was eine Bandbreite von +16,48 %/+43,03 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 86 Euro